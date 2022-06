Tulsa King: Sylvester Stallone usa i pugni nel teaser trailer della sua prima serie tv

News Serie TV

Il crime drama debutterà negli Stati Uniti a novembre, su Paramount+.

Sylvester Stallone è tornato, e questa volta non occorrerà andare al cinema per vederlo dare il meglio di sé. Dal 13 novembre, la star di Rocky e Rambo sarà in tv con Tulsa King, nuova serie di Paramount+ creata da Taylor Sheridan, negli ultimi anni sulla cresta dell'onda con il western drama di grande successo Yellowstone. Poiché l'attesa è ancora lunga, il servizio streaming ne offre un'anteprima nel primo teaser trailer.

La trama di Tulsa King

Scritta e prodotta anche da Terence Winter, un altro grande nome del piccolo schermo, premiato con quattro Emmy per il suo lavoro ne I Soprano, Tulsa King segue Sly nei panni di Dwight 'Il Generale' Manfredi, un mafioso di New York che, appena uscito di prigione dopo 25 anni di reclusione, viene esiliato senza tante cerimonie dal suo capo, ritrovandosi a gestire un negozio a Tulsa, in Oklahoma. Rendendosi contro che la sua famiglia criminale potrebbe non avere a cuore i suoi interessi, Dwight mette insieme un gruppo di individui improbabili per aiutarlo a stabilire un nuovo impero criminale in un luogo che per lui assomiglia a un altro pianeta.

Negli Stati Uniti, il primo episodio di Tulsa King sarà proposto simultaneamente dalla rete via cavo Paramount Network subito dopo l'attesissimo episodio d'apertura della stagione 5 di Yellowstone. Il resto del notevole cast include Garrett Hedlund (Tron), Domenick Lombardozzi (Rosewood), Vincent Piazza (Boardwalk Empire), Max Casella (La fantastica signora Maisel), Martin Starr (Silicon Valley), Andrea Savage (Veep), Jay Will e A.C. Peterson (Superman & Lois).