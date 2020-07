Truth Seekers: La comedy soprannaturale di Amazon si mostra in un primo trailer

News Serie TV

Con Simon Pegg e Nick Frost, la nuova serie sarà disponibile in streaming quest'autunno.

Durante i suoi panel virtuali all'edizione 2020 del Comic-Con di San Diego, Amazon Prime Video ha mostrato il primo trailer di Truth Seekers, sua nuova produzione originale made in UK con Simon Pegg e Nick Frost, gli stessi de L'alba dei morti dementi, al centro della scena. Disponibile in streaming dal prossimo autunno, la serie di 8 episodi unisce il comico e il terrificante in una storia ambientata in un mondo misterioso pieno di mostri nascosti nell'ombra.

La trama di Truth Seekers

Creata da Pegg e Frost con Nat Saunders e James Serafinowicz, Truth Seekers segue un gruppo di investigatori paranormali part-time unire le forze per scoprire e filmare avvistamenti di fantasmi in tutto il Regno Unito, condividendo le proprie avventure tramite un canale online. Mentre sorvegliano chiese infestate, bunker sotterranei e ospedali abbandonati con la loro gamma di aggeggi casalinghi che rilevano i fantasmi, le loro esperienze soprannaturali diventano sempre più frequenti, terrificanti e persino mortali, iniziando a scoprire una cospirazione che potrebbe causare l'Armageddon per l'intera razza umana.

Nella serie recitano anche Malcolm McDowell (Mozart in the Jungle), Emma D'Arcy (Wanderlust), Susan Wokoma (Chewing Gum) e Samson Kayo.