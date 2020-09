Truth Seekers: Il trailer ufficiale della comedy soprannaturale in arrivo su Amazon Prime Video

News Serie TV

La serie di otto episodi debutterà in streaming il 30 ottobre, giusto in tempo per Halloween.

Preparatevi per un Halloween diverso dal solito: spaventoso sì, ma incredibilmente divertente. Arriva il 30 ottobre in streaming su Amazon Prime Video Truth Seekers, una nuova serie britannica incentrata sul paranormale ma con un taglio decisamente comico. I protagonisti del titolo sono degli investigatori del paranormale che fanno squadra per filmare alcune fantasmagoriche visioni in giro per il Regno Unito, per poi condividere online le loro esperienze da brividi. Il trailer ufficiale, appena diffuso da Amazon, dà un'idea delle avventure da pelle d'oca che i protagonisti dovranno affrontare in otto episodi.

Truth Seekers: La trama

In Truth Seekers una squadra di investigatori paranormali part-time cerca di scoprire e filmare avvistamenti di fantasmi in tutto il Regno Unito. Il loro obiettivo è filmare tutto e poi postare i video online. Mentre sorvegliano chiese infestate da fantasmi, bunker sotterranei e ospedali abbandonati con la loro gamma di aggeggi casalinghi che rilevano i fantasmi, le loro esperienze soprannaturali diventano sempre più frequenti, più terrificanti e persino mortali, iniziando a scoprire una cospirazione che potrebbe causare l’Armageddon per l'intera razza umana.

Il cast

Nella serie, che reinterpreta il genere della commedia horror, recitano Nick Frost (Gus), Simon Pegg (Dave), Samson Kayo (Elton), Malcolm McDowell (Richard), Emma D’Arcy (Astrid) e Susan Wokoma (Helen). Dai realizzatori de L’alba dei morti dementi, Hot Fuzz, Sick Note e Paul, Truth Seekers è scritta da Simon Pegg, Nick Frost, Nat Saunders e James Serafinowicz che sono anche produttori esecutivi insieme con Miles Ketley e Jim Field Smith, qui anche regista.