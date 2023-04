Truth Be Told cancellata dopo tre stagioni

News Serie TV

La protagonista Octavia Spencer: "Dopo tre stagioni di ricerca della verità e della giustizia, Poppy Parnell si concederà una vacanza tanto necessaria".

Non ci sarà una quarta stagione di Truth Be Told. Con un messaggio condiviso su Instagram, l'attrice Octavia Spencer ha confermato la cancellazione del crime drama di Apple TV+ basato sul romanzo di Kathleen Barber Are You Sleeping e incentrato su Poppy Parnell, la conduttrice di un podcast di cronaca nera le cui vicende hanno offerto una riflessione sull'ossessione americana (e non solo) per il true-crime e sfidato gli spettatori a considerare le conseguenze quando la ricerca della giustizia viene messa su un palcoscenico pubblico.

Truth Be Told cancellata a Apple TV+: Le dichiarazioni

"Ciao a tutti. Voglio condividere la notizia che, dopo tre stagioni di ricerca della verità e della giustizia, Poppy Parnell si concederà una vacanza tanto necessaria", ha scritto Spencer. "Voglio ringraziare i miei partner a Orit Entertainment, Hello Sunshine, Chernin Entertainment, Fifth Season e tutti in Apple per essere stati così di supporto nelle ultime tre stagioni. Nichelle Tramble, Maisha Closson, Mikkel Norgaard e i nostri incredibili cast e troupe - grazie per la vostra visione creativa durante questo viaggio straordinario".

Il capo della programmazione di Apple TV+ Matt Cherniss ha dichiarato: "È stato un onore e un privilegio collaborare con Octavia e Hello Sunshine nelle tre emozionanti stagioni di Truth Be Told, una serie che si è fatta rapidamente strada nel cuore del pubblico di tutto il mondo. Questo show ci ha dato l'opportunità non solo di assistere all'affascinante e sfumato ritratto di Octavia della conduttrice di podcast che risolve crimini Poppy Scoville, ma anche di esplorare tanti temi potenti e attuali ambientati sullo sfondo di un avvincente drama familiare. Non vediamo l'ora di trovare il nostro prossimo progetto insieme".