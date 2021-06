Truth Be Told 2 ad agosto su Apple TV+: Ecco il primo intrigante teaser trailer

News Serie TV

Nella seconda stagione della serie antologica che esplora il mondo dei podcast true crime c'è anche Kate Hudson.

Con un breve ma intenso teaser trailer, Apple TV+ ha annunciato la data di uscita della seconda stagione di Truth Be Told, l'apprezzato crime drama semi-antologico con Octavia Spencer. La serie, vincitrice del NAACP Image Award, tornerà in streaming con una nuova storia il prossimo 20 agosto (con un nuovo episodio ogni venerdì). Al fianco di Spencer, nuovamente nei panni della giornalista investigativa Poppy Parnell, ci sarà anche la nominata all'Oscar Kate Hudson nel suo primo ruolo da protagonista in una serie televisiva.





Truth Be Told: La trama e il cast della seconda stagione

Nella seconda stagione la giornalista investigativa trasformata in vero podcaster sul crimine Poppy Parnell (Spencer) continua a cavalcare l'onda dell'ossessione americana per i podcast di cronaca nera e si tuffa in un nuovo caso che tocca da vicino la sua amica d'infanzia, la magnate dei media e guru Micah Keith (Kate Hudson). "Poppy devi aiutarmi. Voglio sapere chi ha ucciso mio marito", dice Micah nel trailer. Con l'evolversi degli eventi, la loro amicizia di lungo corso viene messa a dura prova da questa tragedia e dalle sue conseguenze.

Nei nuovi episodi tornano Mekhi Phifer, Michael Beach, Ron Cephas Jones, Tracie Thoms, Haneefah Wood, Tami Roman e Katherine LaNasa. Le nuove aggiunte al cast sono invece Christopher Backus (Big Little Lies), Alona Tal (SEAL Team), David Lyons (Revolution), Andre Royo, Merle Dandridge (Greenleaf) e Mychala Faith Lee. Nichelle Tramble Spellman sarà ancora la sceneggiatrice e produttrice esecutiva di Truth Be Told nella seconda stagione, in quest'ultimo ruolo affiancata nuovamente da Spencer e da Reese Witherspoon.