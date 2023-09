True Detective: Un nuovo teaser della quarta stagione ne annuncia la data di uscita, anche in Italia

News Serie TV

La nuova stagione della serie antologica, intitolata Night Country, debutterà su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti.

Fissato l'appuntamento quarta stagione di True Detective, l'acclamata serie antologica che in ogni stagione racconta il peculiare lavoro di alcuni investigatori che cercano di risolvere un difficile caso di omicidio. I nuovi episodi, in cui vedremo Jodie Foster alle prese con una complicata indagine nella gelida Alaska, debutterà anche in Italia, in contemporanea con HBO, il 15 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Per l'occasione è stato diffuso anche un nuovo teaser trailer del quarto capitolo che vede protagoniste Jodie Foster e Kali Reis e si intitola Night Country.





True Detective 4: La trama di Night Country

Scritta e diretta da Issa López (Tigers Are Not Afraid), e da lei prodotta a livello esecutivo con il premio Oscar Barry Jenkins (Moonlight), la quarta stagione è ambientata a Ennis, nelle gelide regioni artiche dell'Alaska. Quando la lunga notte invernale cala e i sei uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia, per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare i loro demoni e l'oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio.

Issa López è showrunner, creatrice, regista ed executive producer. Jodie Foster, oltre ad essere protagonista, è anche executive producer insieme a Barry Jenkins, Adele Romanski, Mark Ceryak di PASTEL e Alan Page Arriaga. Per Anonymous Content hanno lavorato come executive producers Mari Jo Winkler, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Cary Joji Fukunaga e Nic Pizzolatto.