True Detective rinnovata per una quinta stagione: Issa López confermata alla guida

HBO rinnova velocemente la serie antologica dopo il successo di pubblico di Night Country.

Nonostante l'atteggiamento fortemente seccato di Nic Pizzolatto, True Detective andrà avanti senza di lui. La rete americana HBO ha rinnovato la serie antologica per una quinta stagione, all'indomani degli ottimi numeri di Night Country, prima volta del crime drama senza il suo ideatore. Issa López, alla quale va gran parte del merito di questo rinnovato successo, sceneggiatrice e regista di tutti gli episodi, tornerà alla guida dei nuovi.

True Detective continua con la stagione 5

Il veloce rinnovo di True Detective per un quinto ciclo di episodi non lascia sorpresi. La stagione più recente, conclusasi domenica scorsa, si è affermata come la più vista della serie, con una media di 12,7 milioni di spettatori settimanali attraverso tutte le piattaforme su cui era disponibile. "Issa López è quel talento unico e raro che parla direttamente allo spirito creativo di HBO", ha dichiarato la responsabile delle serie drammatiche della rete Francesca Orsi in un comunicato. "Ha guidato True Detective: Night Country dall'inizio alla fine, senza mai vacillare rispetto alla sua encomiabile visione e ispirandoci con la sua resilienza sia sulla pagina che dietro la macchina da presa. Insieme alle performance impeccabili di Jodie Foster e Kali Reis, ha reso questa installazione del franchise un enorme successo, e siamo molto fortunati ad averla come parte della nostra famiglia".

La risposta di López è stata: "Dal concepimento all'uscita, Night Country è stata la collaborazione e l'avventura più bella di tutta la mia vita creativa. HBO si è fidata completamente della mia visione e l'idea di dare vita a una nuova incarnazione di True Detective con [il presidente di HBO] Casey Bloys, Francesca Orsi e l'intero team è un sogno diventato realtà. Non vedo l'ora di tornarci". Per ora, chiaramente, nessuna parola sulla direzione verso cui andrà la storia nella nuova stagione.

Le critiche di Nic Pizzolatto

Night Country è stata applaudita sia dal pubblico che dalla critica, come dimostrano le medie d'ascolto e le recensioni entusiaste, ma non da Nic Pizzolatto, non coinvolto nella sua realizzazione benché accreditato come produttore esecutivo. L'ideatore di True Detective è stato polemico con l'iniziativa di HBO e López sin dalla prima ora, e soprattutto negli ultimi giorni è andato sui social per criticare il loro lavoro condividendo i pensieri dei telespettatori più scontenti. Un atteggiamento che è stato definito "passivo-aggressivo" dalla stampa, e continuato nelle ultime ore, quando Pizzolatto ha scritto su Instagram: "Questo qui è il luogo adatto per tutto il vostro troll/supporto/lotta intestina attorno a True Detective e l'assoluta degenerazione morale e misogina di chiunque non pensi che fosse una cosa buona. Direi di 'rimanere civili', ma ovviamente la civiltà non ha spazio quando la critica a uno show televisivo indica qualche forma di male hitleriana che deve essere eliminata. Quindi andate avanti, marea".

In una precedente intervista, López aveva risposto alle critiche di Pizzolatto dicendo di credere che "ogni narratore abbia una relazione molto specifica, peculiare e unica con le storie che crea, e qualunque siano le sue reazioni, ha diritto ad averle".