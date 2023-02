True Detective: Night Country, ecco la prima foto della stagione 4

News Serie TV

Il nuovo ciclo di episodi dell'acclamato crime drama antologico è atteso in tv per quest'anno, in Italia su Sky e NOW.

Per la gioia di chi la attende con trepidazione, la quarta stagione del crime drama antologico di successo True Detective, che, come sappiamo, si intitolerà Night Country, si mostra oggi nella prima foto ufficiale: uno scatto che ritrae le due nuove detective protagoniste interpretate dalla vincitrice di due Oscar Jodie Foster e da Kali Reis (Catch the Fair One).

True Detective 4: La trama di Night Country

Scritta e diretta da Issa López (Tigers Are Not Afraid), e da lei prodotta a livello esecutivo con il premio Oscar Barry Jenkins (Moonlight), la quarta stagione - in Italia attesa prossimamente su Sky e in streaming su NOW - è ambientata a Ennis, nelle gelide regioni artiche dell'Alaska. Quando la lunga notte invernale cala e i sei uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia, per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare i loro demoni e l'oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio.

Il resto del cast di Night Country include Christopher Eccleston (Doctor Who) nel ruolo di Ted Corsaro, il capo della polizia locale, un animale politico con una lunga storia che lo lega alla Danvers; Fiona Shaw (Harry Potter) di Rose Aguineau, una sopravvissuta con un passato pieno di segreti; John Hawkes (Un gelido inverno) di Hank Prior, un poliziotto con vecchi rancori nascosti sotto un aspetto tranquillo; Anna Lambe (Trickster) di Kayla Malee, una giovane infermiera con poca pazienza per chiunque abbia problemi con la sua famiglia; Finn Bennett (Domina) di Peter Prior, il pupillo e l'apprendista della Danvers - nel bene e nel male; Aka Niviâna di Julia, la sorella della Navarro, una donna in lotta con i propri demoni; Joel D. Montgrand (Altered Carbon) di Eddie Qavvik, l'interesse amoroso della Navarro, un musher (guidatore di cani da slitta) con forti legami a Ennis; e Isabella Star LaBlanc di Leah, la figliastra della Danvers, una giovane donna che lotta per la sua voce e la sua identità.