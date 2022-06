True Detective: La stagione 4 ordinata ufficialmente, Kali Reis raggiunge Jodie Foster

News Serie TV

La stagione 4 si intitolerà Night Country e sarà ambientata in Alaska.

È ufficiale: True Detective avrà una quarta stagione. La rete americana HBO ha formalizzato il rinnovo del crime drama antologico e confermato tutte le indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane, aggiungendo che, oltre al premio Oscar Jodie Foster, nel nuovo ciclo di episodi - il cui titolo sarà True Detective: Night Country - reciterà anche la pugile, attrice e speaker motivazionale Kali Reis.

True Detective: La trama della stagione 4

Scritta e diretta da Issa López (Tigers Are Not Afraid), e da lei prodotta a livello esecutivo con il premio Oscar Barry Jenkins (Moonlight), la quarta stagione è ambientata a Ennis, nelle gelide regioni artiche dell'Alaska. Quando la lunga notte d'inverno scende e i sei uomini che gestiscono la locale stazione di ricerca svaniscono senza lasciare traccia di sé, la detective Liz Danvers (Foster) e la collega Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare l'oscurità dentro di loro e scavare nelle terribili verità sepolte sotto il ghiaccio perenne.

L'inizio delle riprese è previsto nei prossimi giorni in Islanda. López, affiancata alle sceneggiature da Alan Page Arriaga, prende il posto dell'ideatore Nic Pizzolatto come showrunner della serie. "Siamo enormemente entusiasti di tornare nel franchise True Detective e di lavorare con la poliedrica Issa López, la cui singolare visione per la stagione Night Country sarà realizzata magnificamente con Jodie Foster e Kali Reis nei ruoli principali", ha commentato la vice presidente esecutiva della programmazione di HBO Francesca Orsi in un comunicato.