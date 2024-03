True Detective, Jodie Foster tornerà nella stagione 5? La risposta dell'attrice

News Serie TV

Il crime drama di HBO smetterà di essere una serie antologica per riportare sugli schermi le detective Liz Danvers e Evangeline Navarro dopo il successo di Night Country?

La quarta stagione di True Detective è stata un tale successo di pubblico e critica che ad alcuni sta venendo facile fantasticare sulla possibilità che la quinta, ordinata ufficialmente da HBO poco più di due settimane fa, ne continui la storia affidando eventualmente un nuovo caso a Liz Danvers e Evangeline Navarro, le detective interpretate da Jodie Foster e Kali Reis. Sarà davvero così? Con la sua realizzazione affidata a Issa López, sceneggiatrice e regista di tutti gli episodi di Night Country, True Detective smetterà di essere una serie antologica per fare ritorno a Ennis, in Alaska? Una risposta piuttosto chiarificatrice è arrivata dalla Foster.

True Detective: Jodie Foster tornerà nella stagione 5?

Sfortunatamente (o fortunatamente, a seconda del vostro punto di vista), True Detective non sta per rinunciare alla sua struttura antologica per continuare a seguire i personaggi di Jodie Foster e Kali Reis nella quinta stagione. Parlando con Variety durante il tappeto rosso degli Oscar, la star de Il silenzio degli innocenti ha detto che il suo tempo nei panni della detective Liz Danvers era per quella volta sola ed è "finito", ribadendo che True Detective "è un'antologia". E a domanda diretta se sarebbe tornata, Foster ha risposto apertamente "No".

Le parole della Foster si aggiungono a quelle della co-star Kali Reis, la quale, prima del rinnovo per una quinta stagione, aveva commentato così l'ipotesi di un ritorno di Danvers e Navarro sui teleschermi: "Navarro ne ha passate troppe, ragazzi. Lasciate in pace quella donna. No, penso che fosse destinata ad essere ciò che è stata. Potresti andare lì fuori ed esplorare ogni personaggio. Puoi esplorare chi erano prima che tutta quella m***a colpisse i fan, per così dire. Puoi esplorare molto indietro nel tempo. Puoi esplorare il futuro [lontano]. Ma penso che non sia possibile fare in modo che Danvers e Navarro risolvano un caso senza che si odino a vicenda. Penso siano arrivate a un punto in cui hanno una profonda comprensione e rispetto reciproci. Non si può riavere quel tipo di dinamica". Tuttavia, almeno lei aveva aggiunto che, se López "dicesse 'Ascolta, questo è quello che vogliamo fare'", in quel caso forse tornerebbe, "perché... adoro le sue storie".