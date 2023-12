True Detective: Il trailer ufficiale italiano della stagione 4

News Serie TV

L'attesa nuova stagione del crime drama antologico debutterà su Sky Atlantic e in streaming su NOW il 15 gennaio.

Una rigida notte ghiacciata in Alaska, la scomparsa di otto uomini, un fitto mistero da risolvere. Sono questi gli ingredienti di Night Country, attesissima quarta stagione del crime drama antologico True Detective, della quale Sky Italia ha diffuso il trailer ufficiale in attesa dell'arrivo in tv il 15 gennaio, ogni lunedì con un nuovo episodio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.





True Detective: Night Country, la trama e il cast della stagione 4

Scritta e diretta da Issa Lòpez e da lei prodotta a livello esecutivo con il premio Oscar Barry Jenkins (Moonlight), la quarta stagione di True Detective coinvolge nel ruolo di protagoniste l'attrice premio Oscar Jodie Foster (Sotto accusa, Il silenzio degli innocenti) e Kali Reis. Quando la lunga notte invernale cala a Ennis, in Alaska, gli otto uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) e Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare i loro demoni e l'oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio.

Il resto del cast include Christopher Eccleston (Doctor Who) nei panni del capo della polizia di Ennis, Fiona Shaw (Harry Potter) di una sopravvissuta con un passato pieno di segreti e John Hawkes (Un gelido inverno) di un poliziotto con vecchi rancori nascosti sotto un aspetto tranquillo, ai quali si aggiungono Finn Bennett (Domina), Isabella Star LaBlanc, Anna Lambe (Trickster), Aka Niviâna e Joel D. Montgrand (Altered Carbon).