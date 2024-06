True Detective: Arrivano tre importanti conferme sulla stagione 5

News Serie TV

La showrunner della serie antologica Issa López ha rivelato i primi dettagli della prossima stagione in un'intervista.

Da quando l'apprezzatissima quarta stagione si è conclusa e True Detective è stata rinnovata per un quinto ciclo di episodi, il dibattito sulla possibilità che questo riporti Jodie Foster e Kali Reis nei panni delle detective Liz Danvers e Evangeline Navarro, eventualmente per un nuovo caso ambientato nelle gelide regioni artiche dell'Alaska come in Night Country, è dilagato, favorito da qualche dichiarazione più o meno criptica. Ora arrivano finalmente le parole chiarificatrici della showrunner Issa López.

True Detective: I primi dettagli della stagione 5

La prossima stagione del poliziesco antologico di HBO presenterà "personaggi diversi", "un'ambientazione diversa" e "una storia diversa" rispetto a Night Country, ha confermato López in un'intervista con Variety, garantendo quindi che lo schema di True Detective rimarrà lo stesso dei cicli precedenti. La showrunner ha aggiunto che la stagione 5 è attualmente "in fase di scrittura" e che si sta rivelando "fantastica... un'avventura completamente diversa". E sebbene questa si dirigerà altrove, coinvolgendo un nuovo cast, López non esclude qualche collegamento con la stagione 4: "Penso che rimarrete piacevolmente sorpresi".

Con la nuova gestione di Issa López, che ha sostituto l'ideatore Nic Pizzolatto dopo tre stagioni, Night Country ha rivitalizzato True Detective, riportandola ai primi posti della serie più viste di HBO. Di fatto, con una media di 12,7 milioni di spettatori settimanali attraverso tutte le piattaforme su cui era disponibile, Night Country si è affermata come la stagione più vista della serie. Numeri a parte, Pizzolatto ha criticato duramente il lavoro della López, creando persino uno spazio virtuale "adatto per tutto il vostro troll/supporto/lotta intestina attorno a True Detective e l'assoluta degenerazione morale e misogina di chiunque non pensi che fosse una cosa buona. Direi di 'rimanere civili', ma ovviamente la civiltà non ha spazio quando la critica a uno show televisivo indica qualche forma di male hitleriana che deve essere eliminata. Quindi andate avanti, marea".