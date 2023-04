True Detective 4: Il primo trailer di Night Country fa gelare il sangue

News Serie TV

Nel cast della quarta stagione il premio Oscar Jodie Foster e Kali Reis.

La neve non è candida nella quarta stagione di True Detective. In occasione della presentazione del nuovo servizio streaming Max, nato dalla fusione tra HBO Max e Discovery+, l'americana HBO ha diffuso il primo, inquietante trailer di Night Country, prossimo capitolo del fortunato crime drama antologico di Nic Pizzolatto, il cui cast include questa volta il premio Oscar Jodie Foster e Kali Reis.





La trama di True Detective: Night Country

In onda più avanti quest'anno (in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW), True Detective: Night Country non è scritta da Pizzolatto come le stagioni precedenti ma da Issa López (Tigers Are Not Afraid), anche regista, con il premio Oscar Barry Jenkins (Moonlight) a bordo come produttore esecutivo. Ambientata a Ennis, nelle gelide regioni artiche dell'Alaska, segue Foster nei panni di Liz Danvers, una detective che collabora con la collega Evangeline Navarro (Reis) per risolvere il caso della scomparsa dei sei uomini che gestivano la locale stazione di ricerca. Le due detective, che non vanno perfettamente d'accordo, devono affrontare i loro demoni e l'oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio.

Il resto del cast di True Detective: Night Country include Christopher Eccleston (Doctor Who) nei panni del capo della polizia di Ennis, Fiona Shaw (Harry Potter) di una sopravvissuta con un passato pieno di segreti e John Hawkes (Un gelido inverno) di un poliziotto con vecchi rancori nascosti sotto un aspetto tranquillo, ai quali si aggiungono Anna Lambe (Trickster), Finn Bennett (Domina), Aka Niviâna, Joel D. Montgrand (Altered Carbon), Tara Reid (Scrubs) e Isabella Star LaBlanc.