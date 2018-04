Tremors: Syfy ha rinunciato al remake, fa sapere Kevin Bacon

I tanti che si erano entusiasmati alla notizia del possibile ritorno di Tremors sullo schermo con Kevin Bacon nuovamente nei panni di Valentine McKee rimarranno delusi. L'attore ha annunciato che, dopo la produzione dell'episodio pilota, Syfy ha preferito non procedere con l'ordine del remake tv dell'omonimo film di culto del 1990.

Con un post pubblicato su Instagram, Bacon ha rivelato: "Mi rattrista riferire che il mio sogno di tornare nel mondo di Perfection non si avvererà. Sebbene abbiamo fatto un fantastico pilota, la rete ha deciso di non andare avanti. Grazie al nostro straordinario cast e tutti coloro dietro le quinte per aver lavorato così duramente. Tenete sempre gli occhi aperti per i Graboid".

Secondo adattamento di Syfy (il primo in onda nel 2003 durò una sola stagione), Tremors era ambientata 25 anni dopo la pellicola di Ron Underwood, nuovamente a Perfection, l'immaginaria cittadina nel deserto del Nevada, e seguiva gli sforzi di un invecchiato e alcolizzato Valentine per contrastare una nuova invasione di vermi assassini, salvando così l'umanità. Il resto del cast includeva Hunter Parrish (Weeds), Brandon Jay McLaren (Graceland), P.J. Byrne (Big Little Lies), Megan Ketch (Jane the Virgin), Emily Tremaine (Vinyl), Ebonée Noel (Wrecked), Shiloh Fernandez (Gypsy) e Haley Tju (Bella e i Bulldogs).