Tredici promuove due attori nella stagione 3

Ora che Hannah Baker è passata oltre e il suo caso è chiuso, Tredici dovrà affrontare questioni nuove negli episodi della terza stagione. Una prima indicazione di ciò che dobbiamo aspettarci l'abbiamo avuta nel finale. Un'altra arriva dalla decisione dei produttori di promuovere al grado di regolare due attori visti più volte negli episodi precedenti, Timothy Granaderos e Brenda Strong, ai cui personaggi sarà dato evidentemente maggiore spazio e risalto nel prossimo futuro.

Insieme con Bryce, Montgomery de la Cruz, il personaggio interpretato da Granaderos, è tra i più inquietanti della serie. Uscito dall'ombra del suo amico stupratore, Montgomery ha avuto con i suoi comportamenti un ruolo determinante nell'insopportabile clima d'odio alla Liberty High School, culminato quando ha aggredito e violentato Tyler con un manico di scopa rotto. Strong interpreta invece Nora Walker, la madre di Bryce, una donna elegante e con una forte bussola morale la quale si è opposta con fermezza ai modi mostruosi del figlio. Il loro rapporto è sembrato irrimediabilmente compromesso quando Nora, di fronte alle ammissioni per nulla pentite del ragazzo, gli ha tirato un sonoro ceffone.

Netflix non ha annunciato ancora una data per la terza stagione di Tredici. Sappiamo che il racconto riprenderà dal punto in cui si è fermato. Una situazione non facile per Clay dopo essersi ritrovano per le mani il fucile che un Tyler vendicativo voleva usare per compiere un massacro al ballo scolastico pochi istanti prima dell'arrivo della polizia.