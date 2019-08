Tredici 3: Quell'errore nella traduzione italiana che cambia tutto [SPOILER]

News Serie TV

Un'inesattezza nel doppiaggio cambia l'arco narrativo di Monty.

Capita spesso che in fase di doppiaggio alcune frasi vengano modificate per una questione di tempi o di significato culturale. A volte, però, succede anche per distrazione, trascuratezza o confusione grammaticale. Ed è sicuramente per una di queste ragioni che è stato commesso un errore nel doppiaggio della terza stagione di Tredici, che cambia drasticamente l'arco narrativo di uno dei personaggi più importanti. Se non siete in pari con gli episodi della serie, vi sconsigliamo di leggere oltre per evitare uno spoiler gigantesco.

Il sito Ginger Generation ha segnalato che nella versione doppiata del finale di stagione, il Vice Standall dichiara che Monty De La Cruz si è suicidato impiccandosi. Nella versione originale, invece, come anche nei sottotitoli italiani, lo sceriffo comunica che il ragazzo è stato ucciso nella sua cella.

Un dettaglio decisamente sostanziale, considerando che la quarta stagione, già confermata, potrebbe essere dedicata proprio al personaggio interpretato da Timothy Granaderos, al quale è stata data ingiustamente la colpa per la morte di Bryce. Netflix non ha ancora spiegato da cosa possa essere dipeso questo cambiamento di senso, ma sarebbe bene correggerlo per evitare che chi guarda la serie in italiano abbia una percezione diversa degli sviluppi narrativi.