Transparent: Jeffrey Tambor ufficialmente fuori dopo le accuse di molestie

Una delle serie tv più acclamate e premiate degli ultimi anni proseguirà senza il suo protagonista. Deadline dà l'ufficialità sul licenziamento di Jeffrey Tambor dalla comedy di Amazon Prime Video Transparent, la cui già ordinata quinta stagione dovrà incredibilmente fare a meno di Maura. Questo dopo che lo studio ha concluso un'indagine interna sulle accuse di molestie sessuali contro Tambor dell'ex assistente Van Barnes e dalla co-star Trace Lysette, da lui definite infondate

"Ho grande rispetto e ammirazione per Van Barnes e Trace Lysette, il cui coraggio nel parlare della loro esperienza in Transparent è un esempio dell'importanza di questo momento nella nostra cultura", ha dichiarato l'ideatrice Jill Soloway in un comunicato. "Siamo grati alle molte persone transessuali che hanno sostenuto la nostra visione per Transparent sin dall'inizio e continuiamo a soffrire per il dolore e la sfiducia che la loro esperienza ha generato nella nostra comunità. Stiamo prendendo provvedimenti decisi per garantire che sul nostro posto di lavoro la sicurezza e la dignità di ogni individuo siano rispettate e stiamo agendo affinché la nostra famiglia guarisca".

La risposta dell'attore 73enne non si è fatta attendere: "Sono profondamente deluso dal modo in cui Amazon ha gestito queste false accuse nei miei confronti. Sono ancora più dispiaciuto del modo ingiusto in cui Jill Soloway parla di me come di qualcuno che potrebbe fare del male a uno dei suoi colleghi. Nei nostri quattro anni di collaborazione in questo show straordinario, simili accuse non sono state MAI avanzate o discusse direttamente con me o chiunque ad Amazon. Pertanto, posso solo supporre che l'indagine nei miei confronti sia stata assolutamente errata e tendenziosa per il tossico clima politicizzato che affiggeva il nostro set. Come ho costantemente affermato, mi dispiace profondamente se una mia qualsiasi azione sia stata fraintesa da qualcuno e continuerò a difendermi con veemenza. Sono anche molto dispiaciuto che questo show innovativo, che ha cambiato così tante vite, sia ora a repentaglio. Questo, per me, è il più grande rammarico".

Lo scorso novembre, Tambor era stato accusato dalla sua ex assistente di averle fatto alcuni commenti osceni, costringendo Amazon ad avviare un'indagine interna e l'attore a prendere le distanze dalla produzione ammettendo: "Questo non è più il lavoro per cui ho firmato quattro anni fa. Ho già chiarito il mio profondo rammarico se una mia azione è stata interpretata erroneamente come offensiva da chicchessia, ma l'idea che io possa deliberatamente molestare qualcuno è semplicemente e assolutamente falsa. Visto il clima politicizzato che sembra aver afflitto il nostro set, non vedo come possa fare ritorno a Transparent". Pochi giorni dopo, nuove accuse sono arrivate dalla Lysette (interprete di Shea), la quale ha affermato che, oltre ad averle fatto un commento inopportuno, Tambor l'aveva stretta a sé durante le riprese della seconda stagione premendo il suo inguine contro il suo. Anche in questo caso l'attore aveva negato tutto quanto, aggiungendo: "Mi rendo conto di non essere mai stato la persona più facile con la quale lavorare. Posso essere volubile e irascibile, e molto spesso esprimo le mie opinioni in modo aspro e senza tatto, ma non sono mai stato un predatore - mai".