Tragedia sul set di Emily in Paris a Venezia: L'assistente alla regia Diego Borella collassa e muore durante le riprese

News Serie TV

L'italiano Diego Borella, assistente alla regia nella quinta stagione della serie di Netflix Emily in Paris, è morto dopo essere collassato sul set a Venezia.

L'italiano Diego Borella, assistente alla regia nella quinta stagione della serie di successo di Netflix Emily in Paris, è morto sul set a Venezia, in Italia, in seguito a un malore improvviso. Le riprese sono state sospese per diverse ore, dopo che il membro della troupe - veneziano ma da anni trapiantato a Roma - è stato dichiarato morto intorno alle 19:00 di giovedì, dopo un collasso durante la preparazione di un'ultima scena al celebre Hotel Danieli. Aveva solo 47 anni.

La morte di Diego Borella: Il cordoglio della produzione

"Siamo profondamente addolorati nel confermare l'improvvisa scomparsa di un membro della famiglia di produzione di Emily in Paris", ha dichiarato un portavoce di Paramount Television Studios attraverso un comunicato. "I nostri cuori sono con la famiglia e i suoi cari in questo momento difficile".

Borella, che prima di Emily in Paris aveva lavorato in televisione come segretario di produzione nella seconda stagione del fortunato medical drama di Rai 1 Doc - Nelle tue mani, è stato immediatamente soccorso dallo staff medico della serie ma è morto sul colpo, probabilmente per un improvviso attacco di cuore. Dopo lo stop alle riprese, la produzione è tornata al lavoro nella giornata di sabato.

L'arrivo sugli schermi della nuova stagione resta fissato per il 18 dicembre.