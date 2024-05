Tracy Spiridakos sul suo addio a Chicago P.D.: "È stata una decisione difficile"

News Serie TV

L'attrice, interprete della detective Hailey Upton, saluterà il pubblico nell'episodio in onda negli Stati Uniti questa sera, l'ultimo della stagione 11.

L'episodio di Chicago P.D. in onda negli Stati Uniti questa sera sarà l'ultimo dell'undicesima stagione e l'ultimo di Tracy Spiridakos nel poliziesco di successo di NBC. Dopo otto stagioni, sette delle quali passate come membro regolare del cast, l'attrice poserà il distintivo della detective Hailey Upton, dando ascolto al suo bisogno di dedicarsi ad altro.

Tracy Spiridakos spiega perché ha deciso di lasciare Chicago P.D.

È stata la stessa Spiridakos, dunque, a decidere di lasciare il cast di Chicago P.D. Ciò è avvenuto alla fine della decima stagione, quando si è avvicinata alla showrunner Gwen Sigan e le ha confessato che voleva fare solo un altro anno. "È stata una decisione difficile. Molto, molto difficile", ha spiegato l'attrice a Variety. "Adoro tutti nella serie: il cast, la troupe, i produttori, gli sceneggiatori, tutti. È una squadra davvero incredibile. Ero solo curiosa di sapere cosa c'era là fuori per me e volevo cambiare, tutto qui".

Nella stagione precedente di Chicago P.D., il personaggio della Spiridakos, Upton, ha dovuto affrontare le conseguenze della partenza improvvisa di suo marito, Jay Halstead (interpretato dall'ex co-star Jesse Lee Soffer). Dopo essere andato in Bolivia per fermare le peggiori figure del cartello, Halstead aveva smesso di rispondere alle telefonate della moglie e non l'aveva informata che avrebbe prolungato il suo periodo all'estero. All'inizio della stagione 11 (in Italia in onda su Sky e in streaming su NOW ogni martedì sera), la coppia ha ufficializzato il divorzio e, da allora, Upton si è tenuta impegnata col lavoro, spingendo il suo corpo al limite con frequenti corse per schiarirsi le idee. Le circostanze che la allontaneranno dal 21° Distretto diventeranno di dominio pubblico solo nelle prossime ore.