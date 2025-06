Too Much: Il trailer ufficiale italiano della nuova serie dell'ideatrice di Girls Lena Dunham

News Serie TV

In Too Much la star di Hacks Megan Stalter interpreta una giovane donna americana che si trasferisce a Londra per rivoluzionare la sua vita: arriva su Netflix il 10 luglio e questo è il trailer ufficiale italiano.

Cosa significa davvero ripartire da zero, in una nuova città e con nuovi amici? Parte da questa premessa Too Much, la nuova serie firmata da Lena Dunham, autrice apprezzata soprattutto per il dramedy HBO Girls. Ci aspettiamo un racconto sincero, a tratti cinico, da parte di un'autrice che a distanza di anni continua a essere un punto di riferimento nel racconto delle contraddizioni millennial. L'appuntamento è fissato per il prossimo 10 luglio su Netflix. Intanto guardate qui sotto il trailer ufficiale italiano della serie, con protagonista la star di Hacks Megan Stalter (in un ruolo che per Dunham è semi-autobiografico).

Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale Italiano della Serie Netflix di Lena Dunham - HD

La trama di Too Much

Quando è troppo è troppo, ci sentiamo dire spesso nella vita. Ma per Jessica (Stalter), la protagonista di Too Much, il troppo non è mai abbastanza. È una trentenne newyorkese stacanovista e affranta per la fine di una relazione che pensava sarebbe durata per sempre. Sempre più isolata, Jessica decide di lasciare tutto e trasferirsi a Londra per ricominciare. Il piano? Una vita da eremita in stile sorelle Brontë. Ma il destino ha altri piani. L’incontro con Felix (Will Sharpe,The White Lotus), un uomo affascinante ma evidentemente complicato, dà il via a una connessione imprevista e potenzialmente disastrosa. Il trailer ci mostra Jessica alle prese con i cliché delle rom-com britanniche - Love Actually prima tra tutte - che si scontrano con una realtà molto meno idilliaca. Come recita la sinossi della serie: gli americani e i britannici parlano davvero la stessa lingua?

Il cast e una pioggia di guest star

Scritta, diretta e prodotta da Dunham insieme al marito Luis Felber e prodotta proprio dai produttori di Notting Hill e Love Actually, la serie mescola ironia e introspezione emotiva e promette di essere una rom-com intelligente e scomoda al punto giusto. Il cast stellare include anche Richard E. Grant (Saltburn), Stephen Fry (The Dropout), Janicza Bravo (Sharp Stick), Michael Zegen (La fantastica signora Maisel), Rhea Perlman (Cin Cin), Rita Wilson (Insonnia d'amore), il già citato Andrew Rannells, Naomi Watts, Rhea Perlman, Emily Ratajkowski, Leo Reich, Adele Exarchopoulos (Passages), Adwoa Aboah (Top Boy), Daisy Bevan (L'alienista), Dean-Charles Chapman (1917), Kaori Momoi (The Brightest Roof in the Universe) e Prasanna Puwanarajah (The Crown).

Nonostante sia l'anima creativa dietro il progetto, Lena Dunham aveva annunciato che non avrebbe recitato nella serie, anche se ispirata in parte alla sua esperienza personale: americana a Londra in cerca di una nuova vita e di un nuovo amore. Il motivo? Evitare di trovarsi nuovamente al centro di critiche sul suo corpo, come accadde ai tempi di Girls. Tuttavia, nel trailer ufficiale Dunham appare accanto a Stalter in almeno una scena, lasciando spazio all'ipotesi di un cameo. Un'altra gradita guest star, che non era stata annunciata e che invece ritroviamo con piacere nel trailer, è la star di Fleabag e Ripley Andrew Scott. Ora siamo ancora più curiosi.