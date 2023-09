Tomb Raider: Hayley Atwell è Lara Croft nel primo trailer dell'anime di Netflix

News Serie TV

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft arriverà sul servizio streaming nel 2024.

Per ora dobbiamo accontentarci del suono del suo respiro, ma questo è quanto: la star di Agent Carter e Mission: Impossible Dead Reckoning Hayley Atwell è la voce originale di Lara Croft nella prossima serie anime di Netflix Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, atteso adattamento del più recente reboot della popolare serie di videogame. Il servizio streaming ne ha diffuso il primo teaser trailer, in attesa del rilascio degli episodi nel 2024.





Cosa sappiamo di Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Scritta da Tasha Huo, per Netflix già dietro le quinte di The Witcher: Blood Origin, prodotta da Legendary Television con lo sviluppatore dei videogame Crystal Dynamics e animata da Powerhouse Animation, la stessa di Castlevania, Tomb Raider: The Legend of Lara Croft si sviluppa subito dopo gli eventi della trilogia videoludica Survivor, terza serie del marchio Tomb Raider. In attesa di ulteriori dettagli sulla trama e l'ambientazione, la clip mostra una Lara senza fiato prendere la mira con arco e freccia, calarsi in una caverna buia, sollevarsi malconcia davanti a un muro di fuoco e accarezzare una vecchia fotografia.

Oltre alla Atwell, il cast vocale della serie include Allen Maldonado (Heels) nel ruolo dell'esperto di tecnologie e collega di Lara, Zip, e Earl Baylon (anche doppiatore nei videogame) di uno dei migliori e più fidati amici dell'avventuriera, Jonah Maiava.