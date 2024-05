Tom Selleck non vuole che Blue Bloods finisca: "Continuerò a pensare che CBS tornerà in sé"

News Serie TV

La rete americana ha deciso che il poliziesco si concluderà entro la fine dell'anno con la quattordicesima stagione.

Quattordici stagioni di Blue Bloods non sono abbastanza per Tom Selleck. In un'intervista con CBS News, il protagonista del poliziesco di CBS ha detto di sperare che la rete riveda la sua decisione di concludere le storie dei Reagan il prossimo autunno. La stagione finale, lunga 18 episodi, è stata divisa in due parti e ai dieci in onda fino al 17 maggio ne seguiranno altri otto, gli ultimi, da ottobre.

Blue Bloods: Le parole di Tom Selleck

"Continuerò a pensare che CBS tornerà in sé" ha detto Selleck, interprete del commissario Frank Reagan dal 2010. "Siamo il terzo sceneggiato più seguito della programmazione. Siamo leader nella serata. Tutto il cast vuole andare avanti. E posso dirvi questo: non stiamo scivolando giù da una rupe. Stiamo facendo buoni episodi e mantenendo il nostro posto. Quindi non capisco. Ditemelo voi!".

La scorsa settimana, presentando il palinsesto della stagione televisiva 2024-25, la presidente di CBS Entertainment Amy Reisenbach ha ribadito che Blue Bloods si concluderà con la quattordicesima stagione. "Vogliamo sinceramente ringraziare il cast e la troupe, tutti coloro che sono coinvolti nello show", ha detto. "Ci mancheranno assolutamente le cene di famiglia. È importante dare alla serie il saluto che merita. Amiamo questo cast, amiamo la loro passione per la serie. Tutti gli show devono finire. Per noi è importante rinnovare la programmazione. Concluderemo la serie a dicembre".

Blue Bloods condivide lo stesso, triste destino di Young Sheldon: nonostante le medie d'ascolto molto buone, le loro storie si concluderanno con la stagione attualmente in onda. Esigenze di palinsesto, con sei nuovi show ordinati per la prossima stagione, cinque dei quali sceneggiati (tre drama e due comedy), hanno portato CBS anche a cancellare NCIS: Hawai'i e CSI: Vegas.