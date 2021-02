Tom Ellis associa una bandiera italiana alla mafia: L'attore di Lucifer travolto dalle critiche

News Serie TV

L'amatissimo attore britannico in queste ultime ore è al centro di una polemica per una battuta infelice: ecco cos'è successo.

In poche ore il nome di Tom Ellis è diventato trending topic su Twitter. Hanno annunciato la data di uscita dei nuovi episodi di Lucifer, penserete voi. E invece la questione è ben diversa: c'entrano una bandiera italiana e un video in cui l'attore avvalla di fatto uno stereotipo sul nostro Paese associandolo alla mafia. Sui social si è scatenata una vera polemica con decine di fan che hanno smesso di seguirlo o che hanno invitato a boicottare la serie di cui è protagonista, una delle più seguite disponibili in streaming su Netflix.

Cosa pensate di questa polemica su Tom Ellis? pic.twitter.com/3LvuoKpamB — beatrice🍯 (@justbemeh) February 26, 2021

Ma facciamo ordine. In un video girato sul set di Lucifer e circolante in rete nelle ultime ore (lo vedete qui in alto), si vede l'attore che si aggira negli Studios su una bicicletta su cui sono attaccate diverse bandiere. Oltre a quella britannica, a quella del Galles e a una bandiera dei pirati, si vede chiaramente anche una bandiera italiana. A chi gli chiede chi lo abbia convinto a portare in giro anche una bandiera italiana, l'attore ha risposto: "La mafia", facendosi una risata. Quella che a lui è sembrata sicuramente come una battuta, a diversi fan italiani però è sembrata un'offesa bella e buona, nonostante l'attore abbia successivamente specificato, nello stesso video, che la bandiera è un regalo di un tecnico italiano che desiderava portare un po' d'Italia sulla bici dell'attore.