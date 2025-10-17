TGCom24
News Serie TV

Tom Cruise ha sorpreso il cast di NCIS: Origins con una visita al set

Emanuele Manta
6

La star di Mission: Impossible Tom Cruise ha visitato il set di NCIS: Origins, sorprendendo il cast e la troupe. Ecco le foto.

Tom Cruise ha sorpreso il cast di NCIS: Origins con una visita al set

Tutti abbiamo la nostra serie tv preferita. Anche Tom Cruise, a quanto pare. La star di Mission: Impossible si è presentata sul set della seconda stagione del procedurale di CBS NCIS: Origins, sorprendendo il cast e gli addetti ai lavori. La foto che apre questa notizia immortala il felice momento.

Come Tom Cruise è finito sul set di NCIS: Origins

"Mentre era negli studi [di Paramount], Tom Cruise è passato dal set di NCIS: Origins per un saluto!", ha spiegato l'account Instagram del franchise di NCIS nella didascalia che accompagna la foto della star di Hollywood insieme agli attori Austin Stowell, Daniel Bellomy, Caleb Foote e Tyla Abercrumbie, al co-ideatore David J. North (a sinistra) e al responsabile degli effetti speciali Taylor Estevez (a destra). Si è trattato dunque di un incontro del tutto fortuito: il protagonista del recente Mission: Impossible - The Final Reckoning non apparirà nella serie.

Altre foto sono state condivise dal cast e dalla troupe nei rispettivi profili social. "Gibbs & Hunt, NCIS: Mission Impossible", ha scritto scherzosamente Stowell in una storia su Instagram. "Mentre diamo il via alla nuova stagione di Origins, è stato fantastico avere Tom Cruise qui ieri per passare un po' di tempo insieme e mostrare il suo sostegno al nostro show e all'interno NCISverse", ha scritto invece North in un post con una ricca galleria fotografica. "[La co-ideatrice] Gina Lucita Monreal e io ci siamo ispirati al bar di Top Gun quando abbiamo ideato il nostro bar, il Daly's. Perciò, siamo stati felicissimi che abbia approvato, lol. Grazie per tutti i consigli e l'affetto, Tom".

Tom Cruise sul set di NCIS: Origins

Foto: Instagram di NCISverse

Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
