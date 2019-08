Titans: Il trailer ufficiale della stagione 2 è un tripudio di icone DC

News Serie TV

I nuovi episodi sono attesi su DC Universe dal 6 settembre.

Quanta carne sul fuoco può mettere un trailer? Moltissima, quando si tratta della seconda stagione di Titans. In attesa del debutto negli Stati Uniti la prossima settimana, il servizio di video in streaming DC Universe ha diffuso una lunga anteprima dei prossimi episodi che promette di far saltare dalla sedia gli appassionati più e più volte. Un sacco di nuovi personaggi, problemi che ritornano, scontri spettacolari e, sì, Iain Glen nei panni del mentore dei mentori, Bruce Wayne!

Quest'anno, una delle maggiori preoccupazioni dei Titani sarà il loro passato, che torna a perseguitarli. "Ci sono fantasmi in questo posto", dice Donna Troy (Conor Leslie) a Dick Grayson (Brenton Thwaites). Uno di questi è ovviamente Slade Wilson, il famigerato assassino meglio conosciuto come Deathstroke (Esai Morales), che fa la sua mossa quando vede Jason Todd (Curran Walters) vantarsi del ritorno dei Titani in tv. "Slade Wilson è la ragione per cui abbiamo chiuso questo posto. Prima o poi verrà a bussare" aggiunge Donna, con Hawk (Alan Ritchson) intento a chiedersi "quanti altri ne ucciderà stavolta?". Il trailer ufficiale mostra inoltre le nuove reclute Superboy (Joshua Orpin) e Ravager (Chelsea Zang), Krypto, il Doctor Light (Michael Mosley) e anche Aqualad (Drew Van Acker), un vecchio amico di Dick e Donna.