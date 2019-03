Titans: Esai Morales sarà Deathstroke nella stagione 2

Superboy non sarà l'unica icona della DC che Titans introdurrà nella sua seconda stagione. La serie supereroistica di DC Universe ha ingaggiato il veterano di New York Police Department Esai Morales per il ruolo prominente di Slade Wilson, il letale assassino dei fumetti meglio conosciuto come Deathstroke.

Mentre serviva il suo Paese, il soldato Slade Wilson è cresciuto velocemente di grado prima di sottoporsi a un esperimento governativo che ne ha migliorato le capacità a livelli quasi sovrumani, mettendolo su un sentiero di oscurità e vendetta. Per la sua famiglia, Slade è un padre e un marito, mentre per il resto del mondo è temuto da molti come il famigerato Deathstroke. Lui vende i suoi servigi al miglior offerente, affermandosi come uno spietato assassino che mai si arrende e mai manca un obiettivo.

Deathstroke ha avuto più volti nel corso degli anni, al cinema e in tv. A interpretarlo sono stati tra gli altri Antonio Sabato Jr. in Lois & Clark: Le nuove avventure di Superman, Michael Hogan in Smallville, Manu Bennett in Arrow e Joe Manganiello in Justice League. L'ingaggio di Morales, visto più di recente in NCIS: Los Angeles, Le regole del delitto perfetto, Chicago P.D. e Ozark, segue quello di Joshua Orpin per il ruolo del già citato Conner Kent/Superboy.