Titans, Bruce Wayne a Dick Grayson nel trailer ufficiale della stagione 3: "È finita per me. Sii un Batman migliore"

News Serie TV

La serie DC torna in streaming su HBO Max ad agosto. Il nuovo trailer mostra per la prima volta Barbara Gordon e lo Spaventapasseri.

La migliore serie tv sul Batman Universe sta tornando. Il 12 agosto debutterà negli Stati Uniti su HBO Max (in Italia successivamente su Netflix) la terza stagione di Titans. Per come si erano messe le cose l'ultima volta, era facile aspettarsi l'inizio di una fase difficile e cruciale nella vita di Dick Grayson, che nel cupo, a tratti inquietante trailer ufficiale si vede porgere il guanto da Bruce Wayne, disposto a uscire di scena dopo la brutale morte di un alleato e cedere il passo all'ex pupillo, invitandolo a essere un Batman "migliore".

Titans: La trama e le novità della stagione 3

Le sfide che attendono il Dick di Brenton Thwaites e il resto dei Titani sono diverse, ma il primo nome nella lista è senz'altro Jason Todd (Curran Walters), che messosi in proprio e assunta l'identità di Red Hood è determinato a sconfiggere i suoi ex compagni di squadra. Attirati a Gotham City dalle circostanze, qui i nostri eroi trovano degli alleati in vecchi amici, come il commissario di polizia Barbara Gordon (la nuova aggiunta al cast Savannah Welch), un'altra ex spalla di Batman la cui carriera come vigilante è finita quando il Joker le ha sparato a bruciapelo lasciandola paralizzata. Ma si ritrovano ad affrontare anche nuove minacce, come lo Spaventapasseri (Vincent Kartheiser, Mad Men), un detenuto di Arkham Asylum che ha terrorizzato la città.

La terza stagione di Titans introduce anche il personaggio di Tim Drake (Jay Lycurgo, I May Destroy You), che nei canoni della DC Comics è destinato a diventare il terzo Robin dopo Dick Grayson e Jason Todd. In questi episodi ci viene presentato come un ragazzino saggio che è riuscito a crescere nelle strade più buie e pericolose senza perdere la sua indelebile fede nell'eroismo. Il suo comportamento disinvolto è supportato da una mente quasi geniale; un detective per natura con una percezione dei dettagli che va ben oltre i suoi anni.