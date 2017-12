Titans: Brenton Thwaites è Robin nella prima foto

Un nuovo supereroe sta arrivando sugli schermi. È Robin, il personaggio della DC Comics anche conosciuto come Dick Grayson, protagonista della nuova serie tv Titans, disponibile nel 2018 su un nuovo servizio di video in streaming ancora senza nome rivolto ai fan della Distinta Concorrenza. Interpretato da Brenton Thwaites, attore conosciuto per i suoi precedenti ruoli in Maleficent e Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, Robin si mostra nella prima foto ufficiale diffusa da Warner Bros. Television.

Scritta dal co-ideatore di Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow Greg Berlanti insieme col demiurgo della DC Geoff Johns, Titans segue Dick Grayson - il cui costume da Robin è una creazione di Jean Shannon (Iron Man) - uscire dall'ombra per diventare il leader di un gruppo di nuovi eroi senza paura, inclusi Starfire (Anna Diop), Raven (Teagan Croft) e Beast Boy (Ryan Potter). Il resto del cast include Alan Ritchson (Blood Drive) e Minka Kelly (Friday Night Lights) nei panni di Hawk e Dove, e Lindsey Gort (The Carrie Diaries) in quelli della detective Amy Rohrbach.