Titans 3: Il primo trailer e le nuove foto svelano Barbara Gordon e lo Spaventapasseri

La serie supereroistica tornerà in tv negli Stati Uniti ad agosto.

La terza stagione della ben fatta serie supereroistica Titans arriverà in tv, negli Stati Uniti, solo tra due mesi, il 12 agosto. Nell'attesa, il servizio streaming HBO Max ha pensato bene di ricompensare i pazienti fan con una gustosa anteprima: un trailer incentrato sulla "parabola discendente" di Jason Todd e un paio di nuove immagini pubblicate in esclusiva da Entertainment Weekly le quali mostrano per la prima volta le ultime aggiunte Barbara Gordon e lo Spaventapasseri.

Titans: Cosa ci aspetta nella stagione 3

In Italia disponibile prossimamente su Netflix, la terza stagione vedrà i Titani riunirsi con vecchi amici e affrontare nuove minacce, a cominciare da Jason Todd (Curran Walters), che messosi in proprio e assunta l'identità di Red Hood cercherà in tutti i modi di sconfiggere i suoi ex compagni di squadra.

Lungo la strada i protagonisti affronteranno anche Jonathan Crane (Vincent Kartheiser, Mad Men), lo Spaventapasseri, un detenuto di Arkham Asylum che ha terrorizzato Gotham City utilizzando delle tossine per sfruttare le fobie dei suoi nemici, e potranno contare sull'aiuto di Barbara Gordon (Savannah Welch, Boyhood), un'altra ex pupilla di Batman la cui carriera come vigilante è finita quando il Joker le ha sparato a bruciapelo lasciandola paralizzata. La sua collaborazione con Dick Grayson (Brenton Thwaites) finirà col riaccendere l'amore che in passato hanno provato l'uno per l'altra.

Foto: Ben Mark Holzberg (HBO Max)