Tiny Beautiful Things: Kathryn Hahn nelle prime foto della serie di Disney+

News Serie TV

In streaming la prossima primavera, la serie si basa sul romanzo di Cheryl Strayed Piccole cose meravigliose.

In attesa di Agatha: Coven of Chaos, lo spin-off di WandaVision tutto dedicato alla strega più amata dell'MCU Agatha Harkness, in primavera la nominata all'Emmy Kathryn Hahn sarà su Disney+ con un'altra nuova serie, Tiny Beautiful Things, adattamento del romanzo di Cheryl Strayed Piccole cose meravigliose, della quale il servizio streaming ha diffuso le prime foto ufficiali.

La trama e il cast di Tiny Beautiful Things

Creata dalla stessa Liz Tigelaar di Little Fires Everywhere e Life Unexpected, Tiny Beautiful Things segue Hahn nei panni di Clare, una scrittrice in crisi che diventa una venerata giornalista titolare di una rubrica di consigli, sebbene la sua vita stia andando a rotoli. Quando incontriamo Clare per la prima volta, il suo matrimonio con il marito Danny arranca, la figlia adolescente Rae la allontana e la sua carriera di scrittrice, un tempo promettente, è ormai ferma. Quando una vecchia amica scrittrice le chiede di sostituirla nella rubrica di consigli "Dear Sugar", lei pensa di non avere il diritto di dare consigli a nessuno. Tuttavia, dopo aver assunto a malincuore il ruolo di Sugar, la vita di Clare si dipana in un complesso tessuto di ricordi, esplorando i suoi momenti più importanti dall'infanzia a oggi e scavando nella bellezza, nelle difficoltà e nell'umorismo delle sue ferite non rimarginate. Attraverso Sugar, Clare crea un vero e proprio balsamo per i suoi lettori - e per se stessa - per dimostrare che non siamo irrecuperabili, che le nostre storie possono in definitiva salvarci. E, forse, riportarci a casa.

Il resto del cast include Sarah Pidgeon (The Wilds), Quentin Plair (Roswell, New Mexico), Tanzyn Crawford e la vincitrice di due Emmy Merritt Wever (Nurse Jackie), oltre a Owen Painter (The Handmaid's Tale), Elizabeth Hinkler (The Good Doctor) e Michaela Watkins (The Unicorn). Reese Witherspoon e Laura Dern fanno parte del team di produzione.