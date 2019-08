TIMvision cancella SKAM Italia dopo tre stagioni, ecco perché

News Serie TV

L'ideatore Ludovico Bessegato su Instagram: "Abbiamo veramente fatto tutto quello che potevamo fino all'ultimo".

Sgomento e rabbia tra i fan di SKAM Italia dopo la decisione del servizio di video in streaming TIMvision di cancellare la serie per ragazzi creata da Ludovico Bessegato, affermatasi nelle sue tre stagioni come un fenomeno televisivo tutto italiano capace di mettere d'accordo pubblico e critica, come dimostrano anche i numerosi premi vinti, ultimi dei quali il Diversity Media Awards come miglior serie italiana e il Golden Couch Award come serie dell'anno.

Al momento TIMvision non ha fornito una spiegazione chiara circa le ragioni che hanno portato alla cancellazione della serie, che in effetti sembrava procedere col vento in poppa. Da una nota pubblicata dal Corriere della Sera, nella quale si legge che "Tim sta rafforzando la propria piattaforma di contenuti nel quadro della nuova strategia di TIMvision che con il Tim Box diventa il principale aggregatore di contenuti grazie ad accordi con partner che permettono di offrire prodotti che rispondono alle diverse esigenze del pubblico", la sensazione è che SKAM Italia sia stata la vittima sacrificale di un riposizionamento del servizio, che ora meglio si inquadra nel ruolo di aggregatore di contenuti (ad esempio, un accordo appena stipulato con Sky renderà disponibili alcuni dei sui canali nella home di Tim Box), sebbene l'azienda non escluda la possibilità di produrre altri show originali in futuro.

Con un messaggio pubblicato su Instagram, Bessegato ha dichiarato: "Voglio che sappiate che sia io che Cross Productions che gli attori abbiamo veramente fatto tutto quello che potevamo fino all'ultimo. Oltre ogni immaginazione. Sono stati due anni stupendi. Per me, per gli attori, per la troupe, per voi. Vi ringrazio tutti. Di cuore. SKAM Italia mi ha insegnato molte cose che a 35 anni non pensavo di poter imparare. Anche voi mi avete insegnato tante cose. Così come spero che SKAM Italia abbia lasciato qualcosa a voi. E ora è il momento di dimostrarlo. Non facciamo prevalere la rabbia. Nessuno ci toglierà quello che abbiamo vissuto insieme".