Tiana: nel 2024 tornano la Principessa e il Ranocchio, la serie Disney si è sbloccata

Originariamente prevista nel 2020, la serie animata musical Tiana, basata sul lungometraggio La principessa e il ranocchio del 2009, era stata rimandata: la lavorazione è ripartita con una nuova regista. Appuntamento su Disney+ nel 2024.

Il progetto di Tiana, serie animata per Disney+ tratta dal film La principessa e il ranocchio, è in realtà piuttosto vecchio: i Walt Disney Animation Studios ci stanno lavorando da anni, tanto che si pensava la serie partisse già nel 2020. Dopo vari ritardi e un cambio ai vertici, Tiana è tornato in careggiata e sarà pubblicato in streaming nel corso del 2024, per la regia di Joyce Sherrí.





Tiana, come sarà la serie tratta dalla Principessa e il ranocchio

La principessa e il ranocchio del 2009 rimane un film prezioso nel canone ufficiale dei Walt Disney Animation Studios, dove occupa il 49° posto: l'allora direttore creativo John Lasseter decise, in accordo con i registi John Musker & Ron Clements, vere colonne del Rinascimento Disney di Novanta, di provare a rilanciare l'animazione classica a mano libera in 2D. L'esperimento non fu fortunatissimo al boxoffice ed ebbe solo uno scarso seguito in Winnie the Pooh (2011), prima che ci si riassestasse sulla CGI. Nonostante questa cunetta, si fecero strada nei cuori degli spettatori le belle canzoni di Randy Newman e la forza di una principessa black calata nella New Orleans degli anni Venti.

In un'epoca ancora più attenta a questi argomenti, la Disney si è presa il suo tempo per mettere a punto questo sequel Tiana, in forma di serie animata musical: Stella Meghie, inizialmente indicata come regista e sceneggiatrice, manterrà quello di co-executive producer in tandem con Jennifer Lee (direttrice creativa dei WDAS), mentre a scrivere e dirigere c'è ora Joyce Sherrí. Quest'ultima, classe 1985, di recente attiva su alcuni episodi di Midnight Mass per Netflix, è stata autrice di diversi cortometraggi e la sua sceneggiatura "Sweet Sixteen" ha vinto il concorso Slamdance del 2020.

Non si conosce molto della trama di Tiana, se non che seguirà la protagonista che s'imbarca per una nuova grande avventura, come Principessa di Maldonia, senza dimenticare però le sue radici a New Orleans. La voce originale di Tiana sarà sempre a cura di Anika Noni Rose.