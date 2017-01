This Is Us: NBC rinnova la serie tv di successo per due stagioni

NBC ricambia il grande successo che la nuova serie This Is Us sta riscuotendo negli Stati Uniti con uno dei rinnovi broadcast più sostanziosi degli ultimi anni. La rete ha annunciato infatti il rinnovo del family drama con Milo Ventimiglia e Mandy Moore per una seconda e terza stagione di 18 episodi ciascuna.

La seconda serie drammatica più seguita della tv americana (Empire è la prima) e la novità più apprezzata della stagione, This Is Us è stata premiata la scorsa notte ai People's Choice Awards come miglior nuova serie drammatica e arriva da tre nomination ai Golden Globe. "This Is Us è bella come nient'altro e siamo entusiasti di rinnovarla per due stagioni", dichiara la presidente di NBC Entertainment Jennifer Salke in un comunicato. "Non c'è dubbio che avrà vita lunga su NBC. A nome di tutti, siamo grati per il talento del cast, degli autori e dei produttori riuniti dal nostro dotato creatore Dan Fogelman. In un mondo in cui le fiction sono letteralmente centinaia, siamo orgogliosi di avere una delle migliori la quale è anche una delle più seguite".

La serie, in onda in Italia su FoxLife ogni lunedì alle ore 22:00, ha annunciato nelle ultime ore anche due nuove guest star: la giornalista e conduttrice Katie Couric e il co-protagonista di Atlanta Brian Tyree Henry. Secondo Entertainment Weekly, Couric vestirà i panni di se stessa durante un'intervista con Kevin (Justin Hartley), l'ex star di "The Manny". Henry, invece, interpreterà un cugino di William, ritratto in quest'occasione da Jermel Nakia nella sua versione più giovane.