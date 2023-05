This is Us: Mini reunion del cast a un anno dalla fine della serie

News Serie TV

Le attrici di This is Us Mandy Moore, Chrissy Metz e Susan Kelechi Watson si sono ritrovate e hanno condiviso, felici, una foto insieme.

Le ragazze di This is Us si sono riviste un anno dopo l'uscita del finale della serie e hanno celebrato la reunion con una dolce foto postata su Instagram. Nell'immagine, condivisa da Mandy Moore, si vede l'interprete di Rebecca Pearson sorridente insieme alle ex co-star Chrissy Metz e Susan Kelechi Watson, che interpretavano Kate Pearson e Beth.

Le reunion di This is Us un anno dopo

Poco più di un anno fa (il 24 maggio 2022) dicevamo addio, circondati da fazzoletti, a una delle famiglie più affiatate ed emozionanti della tv guardando il finale di This is Us, arrivato dopo 6 stagioni strappalacrime. Oggi le attrici Mandy Moore, Chrissy Metz e Susan Kelechi Watson si sono ritrovate e hanno condiviso la loro gioia con i fan. "Reunion con le ragazze Pearson e tutto va bene nel mondo", ha scritto Moore usando l'hashtag #thisisstillus. "Era passato troppo tempo! Sono così felice di vedervi ragazze", ha commentato Metz mentre Watson ha aggiunto: "Ci abbiamo sicuramente guadagnato un pranzo. Il mio stomaco e il mio cuore sono pieni". Sotto al post si nota il commento anche di Sterling K. Brown, l'interprete di Randall nella serie, che ha postato una serie di emoji a cuore.

Cosa fanno adesso gli attori di This is Us?

Subito dopo la fine della loro esperienza in This is Us, le star della serie si sono subito gettate a capofitto in altri progetti già arrivati in tv o in arrivo prossimamente. Mandy Moore affiancherà Edgar Ramirez nella seconda stagione di Dr. Death; lattrice, inoltre, ha ritrovato gli ex produttori esecutivi di This is Us Elizabeth Berger e Isaac Aptaker in una potenziale serie di Hulu basata sul podcast Twin Flames. Chrissy Metz potrebbe invece essere la protagonista della serie investigativa Help Me Rhonda, adattamento tv del romanzo di James Patterson 2 Sisters Detective Agency in sviluppo a NBC. Justin Hartley (Kevin) è il protagonista della nuova serie di CBS The Never Game, in arrivo la prossima midseason. Milo Ventimiglia (Jack), oltre a essere tornato nella stagione finale de La fantastica signora Maisel, ha recitato nella nuova serie The Company You Keep, purtroppo cancellata da ABC dopo una sola stagione. Sterling K. Brown (Randall), oltre a essere il protagonista della miniserie di Hulu Washington Black, è tornato a lavorare con l'ideatore di This is Us Dan Fogelman per una nuova serie di Hulu in cui dovrebbe interpretare il capo della sicurezza di un ex presidente degli Stati Uniti.