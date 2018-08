This Is Us: Michael Angarano sarà il fratello di Jack

La star di I'm Dying Up Here e The Knick Michael Angarano ha firmato con NBC per il ruolo ricorrente di Nicky, il fratello di Jack, nella terza stagione del family drama di successo This Is Us.

In onda negli Stati Uniti dal 25 settembre, i nuovi episodi faranno maggiore chiarezza sulle esperienze di Jack (Milo Ventimiglia) in Vietnam, incluse le circostanze della morte di Nicky. Precedentemente, un flashback aveva mostrato i fratelli Pearson quando erano entrambi bambini, mentre in una foto avevamo potuto vedere un adulto Nicky insieme con un gruppo di soldati statunitensi in un Vietnam in guerra, dove si trovava con Jack quando rimase ucciso.

Il periodo in Vietnam sarà il filo conduttore principale nella terza stagione, come suggerito anche dalla decisione di Kevin (Justin Hartley), uno dei figli adulti di Jack, di volare nel paese insieme con la sua nuova fidanzata, Zoe. Per raccontare l'esperienza del conflitto nel modo più accurato possibile, i produttori di This Is Us hanno ingaggiato Tim O'Brien, il giornalista e scrittore noto per aver scritto della guerra del Vietnam e dell'impatto che ebbe sui soldati statunitensi che vi parteciparono, come consulente.