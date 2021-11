This is Us 6: Il trailer ufficiale dell'ultima stagione è (ovviamente) strappalacrime

News Serie TV

Il family drama creato da Dan Fogelman torna in onda negli Stati Uniti, su NBC, il 4 gennaio.

Dopo il teaser e le prime foto, NBC ha diffuso anche l'atteso trailer ufficiale della sesta e ultima stagione di This is Us attesa negli Stati Uniti a partire dal 4 gennaio. Neanche a dirlo, è ovviamente una clip ricca di emozione, ricordi e sentimenti e ci prepara alla visione del capitolo finale che in Italia vedremo probabilmente dopo qualche settimana sul canale FOX di Sky e in streaming su NOW.

This is Us: Le anticipazioni dell'ultima stagione

La serie di Dan Fogelman che ha raccontato una famiglia americana, i Pearson, tra passato, presente e futuro, si concluderà dopo un viaggio durato 6 stagioni. Nel trailer ufficiale che vedete qui sopra vediamo Rebecca (Mandy Moore) prendere coscienza della sua malattia che le causa la perdita della memoria. “Sto perdendo la memoria. A volte penso a quale sarà il mio ultimo ricordo prima che la candela si spenga”, dice nel video che poi ci riporta indietro ad alcuni dei momenti più toccanti delle stagioni precedenti: Kate (Chrissy Metz) che canta Time After Time alla casa di riposo, Kevin (Justin Hartley) che lascia il lavoro per andare in aiuto a Randall (Sterling K. Brown), la morte di William e molto altro.

Si vedono poi alcune scene della nuova stagione: il 41° compleanno dei "grandi tre", Jack Damon da adulto (probabilmente in un flashforward), Miguel e Nicky che guardano Rebecca, Madison che apre una porta, Randall e Beth, Déja e Malik che ballano, Philip (Chris Geere, il capo di Kate che abbiamo scoperto - tramite flashforward - che avrà un ruolo ancora più importante in futuro nella vita di lei) che guarda Kate piangere a scuola e un flashback di quando i tre fratelli Pearson erano piccoli.

Insomma, se siete particolarmente emotivi vi consigliamo di preparare fin da ora i fazzoletti perché di una cosa siamo assolutamente sicuri: l'ultima stagione di This is Us ci farà piangere!