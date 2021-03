Them: ecco il teaser trailer della nuova serie antologica horror di Prime Video

News Serie TV

Debutterà in streaming sulla piattaforma di Amazon il prossimo 9 aprile una serie che, a partire dal titolo, non fa mistero di volersi inscrivere nel solco tracciato da Jordan Peele con il suo acclamato Noi.

"Us and Them", cantavano i Pink Floyd in uno dei brani più noti di quello straordinario capolavoro che è "The Dark Side of the Moon".

Us and Them, ovvero noi e loro.

E se la nuova serie antologia horror che vedremo in streaming sulla piattaforma di Amazon Prime Video si intitola proprio Them, il riferimento è chiaramente quello a Us, Noi, l'acclamato horror di Jordan Peele che è stato uno dei migliori film del 2019 nonché, in assoluto, il miglior film horror di quell'anno.

Creata da Little Marvin, che l'ha scritta e prodotta assieme a Lena Waithe, Them racconta infatti la storia di una famiglia afroamericana che, negli anni Cinquanta del secolo scorso, dalla Carolina del Nord si trasferisce in un quartiere suburbano bianco di Los Angeles. Gli altri residenti non sono entusiasti dei nuovi vicini, per usare un eufemismo, e in più pare esserci - a giudicare dalle prime immagini di Them - e la minaccia di una forza malvagia e ultraterrena di qualche tipo inizia a tormentare la famiglia, minacciando di distruggerla.

Questo è il primo, inquietante teaser trailer di Them, la cui prima stagione sarà ambientata appunto negli anni Cinquanta, con le successive che esploreranno altri momenti della storia americana recente:





Nel cast di Them troviamo Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Alison Pill, Shahadi Wright Joseph, Melody Hurd e Ryan Kwanten.