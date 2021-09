The Witcher: Netflix mostra un nuovo trailer della seconda stagione e annuncia il rinnovo per una terza

News Serie TV

Dopo una lunga attesa, la serie tv fantasy tornerà sul servizio streaming il 17 dicembre.

The Witcher è stato il titolo, tra i tantissimi in arrivo su Netflix nei prossimi mesi e nel 2022, che ha chiuso TUDUM, il lungo evento globale per i fan offerto dal servizio streaming questa sera. Attesa per il 17 dicembre, la seconda stagione della serie fantasy basata sui romanzi del polacco Andrzej Sapkowski si è mostrata in un paio di sequenze in anteprima e anche in un trailer nuovo di zecca. In quest'ultimo caso, dopo alcuni annunci inattesi dell'ideatrice Lauren Schmidt Hissrich, la classica "bomba" prima dei saluti, uno dei quali ha riguardato il rinnovo della serie fantasy per una terza stagione.

The Witcher: La trama della stagione 2

Nella seconda stagione, convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt (Henry Cavill) porta la principessa Cirilla (Freya Allan) nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, il witcher deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

The Witcher: Il franchise si espande

In aggiunta all'appena annunciata terza stagione di The Witcher e al prequel The Witcher: Blood Origin incentrato sulla creazione del primo prototipo di witcher e sugli eventi che portarono alla fondamentale Congiunzione delle Sfere, quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi, Hissrich ha deliziato i fan del franchise anche con la notizia dell'ordine di un nuovo film anime, il secondo dopo The Witcher: Nightmare of the Wolf uscito lo scorso agosto, e di "una serie divertente per famiglie", probabilmente un approccio alle storie di Sapkowski in grado di appassionare i più piccoli.