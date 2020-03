The Witcher: Nella stagione 2 un nuovo Witcher con il volto di Kim Bodnia

News Serie TV

I nuovi episodi della serie tv sono attesi su Netflix per il 2021.

Kim Bodnia ha ottenuto un ruolo prominente nella seconda stagione della fortunata serie fantasy di Netflix The Witcher. In tv conosciuto per i suoi ruoli nell'originale The Bridge e nella più recente Killing Eve, l'attore danese interpreterà Vesemir, il Witcher più anziano ed esperto della serie, un mentore e una figura paterna per il Geralt di Henry Cavill.

The Witcher 2: Chi è Vesemir, il nuovo Witcher

Nella descrizione ufficiale del personaggio fornita dal servizio di video in streaming si legge che Vesemir è un sopravvissuto del Massacro di Kaer Morhen, una terrificante carneficina che ha quasi sterminato i Witcher. Ferocemente protettivo con i pochi rimasti, che vede come una comunità in pericolo, lìaffascinante Vesemir crede che uccidere mostri possa aiutarli a trovare la gloria. L'ideatrice Lauren Schmidt Hissrich ha dichiarato: "Sono felicissima di dare a Kim Bodnia il benvenuto nel cast di The Witcher. Ho ammirato i suoi talenti unici in serie come Killing Eve e The Bridge e non vedo l'ora che porti forza, tenacia e calore al personaggio di Vesemir, una parte integrante della nostra prossima stagione".

Gli altri nuovi volti della stagione 2

L'ingaggio di Bodnia ferma le voci secondo le quali a interpretare Vesemir nella stagione 2 sarebbe stato il veterano di Star Wars Mark Hamill. L'attore raggiunge gli altri nuovi membri del cast confermati pochi giorni fa Carmel Laniado (Dolittle) con il ruolo di Violet, Kristofer Hivju (Il Trono di Spade) di Nivellen, Yasen Atour (Young Wallander) di Coen, Agnes Bjorn di Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) di Lambert, Thue Ersted Rasmussen (Fast and Furious 9) di Eskel, Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) di Lydia e Mecia Simson di Francesca.