The Witcher: Lo spettacolare primo trailer della serie fantasy con Henry Cavill

L'adattamento è atteso in streaming su Netflix per l'autunno.

Più di qualcuno, in giro per la rete, ha scritto "Abbiamo il nuovo Game of Thrones!" alla visione del primo trailer di The Witcher, che Netflix ha diffuso in occasione del Comic-Con di San Diego. Sebbene riconosca che un simile paragone possa fare solo bene alla serie, l'ideatrice Lauren Hissrich pensa che le persone "non abbiano bisogno del prossimo GOT", al quale però va certamente dato il merito di aver dimostrato al mondo che il genere fantasy non è roba per pochi appassionati, aprendo la strada a show come il suo.

Basata sugli apprezzati romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, gli stessi che hanno ispirato il popolare videogioco omonimo, The Witcher è il racconto epico di una famiglia e del suo destino, e segue un sempre in formissima Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri che lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Il suo destino si intreccia ben presto con quello di una potente strega e di una giovane principessa con un pericoloso segreto, con le quali intraprende una straordinaria avventura in un mondo sempre più instabile.

Il trailer mostra diverse scene di combattimento, gran parte delle quali non hanno nulla da invidiare a Il Trono di Spade per spettacolarità. Se poi ci mettiamo molti più mostri e magia, lo spettacolo sembra assicurato. "Quindi questa è la tua vita, mostri e denaro?", chiede una giovane donna al protagonista. "Così deve essere", risponde lui indirettamente. L'anteprima si conclude poi con un gigantesco ragno che emerge da una torbida palude, mentre gli occhi di Geralt si fanno neri e sanguinanti!