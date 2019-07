The Witcher: Le prime foto della serie di Netflix con Henry Cavill

News Serie TV

La serie è attesa in streaming entro la fine dell'anno.

Netflix ha diffuso oggi le prime foto ufficiali di The Witcher, attesa nuova produzione originale basata suoi romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, gli stessi che hanno ispirato il popolare videogioco omonimo. Le immagini ritraggono i protagonisti Henry Cavill, Anya Cholatra e Freya Allan, scelti per i ruoli di Geralt, Yennefer e Ciri.

The Witcher è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Il suo destino si intreccia ben presto con quello di una potente strega e di una giovane principessa con un pericoloso segreto. I tre si ritroveranno così ad attraversare insieme un mondo sempre più instabile.

Gli episodi della prima stagione di The Witcher saranno disponibili in streaming nella seconda metà dell'anno. Netflix ne ha diffuso anche il teaser poster, che vi proponiamo qui di seguito insieme alle foto.