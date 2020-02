The Witcher, iniziate le riprese della stagione 2: Ecco tutte le nuove aggiunte al cast

News Serie TV

Confermato il coinvolgimento nei nuovi episodi della star de Il Trono di Spade Kristofer Hivju.

Netflix annuncia oggi l'inizio delle riprese della seconda stagione di The Witcher, la serie fantasy basata sui popolari romanzi di Andrzej Sapkowski che un enorme successo ha riscosso tra gli abbonati di tutto il mondo. Mentre nel Regno Unito è stato battuto il primo ciak in vista di un debutto dei nuovi 8 episodi nel 2021, il servizio di video in streaming ufficializza anche le nuove aggiunge al cast.

Mentre eravamo al corrente dell'ingaggio di Carmel Laniado (Dolittle), scelta dalla produzione per il ruolo di Violet, una ragazza la cui indole giocosa e stravagante nasconde un lato più oscuro e inaspettato, Netflix conferma le indiscrezioni secondo le quali nella stagione 2 di The Witcher incontreremo Kristofer Hivju. L'attore norvegese reso celebre dal ruolo di Tormund ne Il Trono di Spade vestirà i panni di Nivellen. A loro si aggiungono Yasen Atour (Young Wallander) con il ruolo di Coen, Agnes Bjorn di Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) di Lambert, Thue Ersted Rasmussen (Fast and Furious 9) di Eskel, Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) di Lydia e Mecia Simson di Francesca.

"Anche per la seconda stagione è stato mantenuto un altissimo livello artistico del cast", è stato il commento dell'ideatrice Lauren Schmidt Hissrich in un comunicato. "Sophie Holland e il suo team hanno selezionato nuovamente i migliori attori per incarnare questi personaggi. Siamo entusiasti di vedere queste nuove storie prendere vita sotto la direzione di registi tanto affermati". Nello specifico, di Stephen Surjik (The Umbrella Academy) per i primi due episodi, seguito da Sarah O'Gorman (Cursed), Ed Bazalgette (The Last Kingdom) e Geeta V. Patel (Meet the Patels).