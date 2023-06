The Witcher: In attesa della stagione 3, una clip in anteprima

News Serie TV

I nuovi episodi della serie fantasy con Henry Cavill sono attesi in streaming su Netflix dal 29 giugno.

Geralt di Rivia non è un fan dei portali, ma è incredibile la disinvoltura con cui si lancia in uno di essi nel tentativo di fermare l'ennesimo essere vivente che ha osato mettere in pericolo Ciri, la sua protetta, nella clip della terza stagione di The Witcher mostrata da Netflix all'evento globale per i fan TUDUM a San Paolo del Brasile. L'anteprima di quasi tre minuti è un tripudio di combattimenti a colpi di pugni, spade, frecce e magie e, spiace moltissimo scriverlo, è uno degli ultimi spargimenti di sangue a coinvolgere Henry Cavill, che dalla già ordinata quarta stagione sarà sostituito incredibilmente da Liam Hemsworth.

The Witcher 3: Come continua la storia

La terza stagione di The Witcher si basa in gran parte su Il tempo della guerra, quarto romanzo della saga di Geralt di Rivia scritta dal polacco Andrzej Sapkowski. Negli 8 episodi previsti (cinque disponibili in streaming dal 29 giugno e gli ultimi tre dal 27 luglio), Geralt si preoccupa di tenere Ciri (Freya Allan) nascosta mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla.

Mentre Geralt è determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla, Yennefer (Anya Chalotra), che si sta occupando dell'addestramento magico di Ciri, li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza. Invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre.

Nei nuovi episodi più coerenza con i romanzi

In una recente intervista con Collider, rispondendo alle polemiche in merito ai cambiamenti apportati nella seconda stagione, l'ideatrice e showrunner Lauren Schmidt-Hissrich ha assicurato che la terza rispecchierà in modo più fedele quanto narrato nella saga letteraria. Il problema di fondo è stato che il romanzo di Sapkowski Il sangue degli Elfi era "incredibilmente difficile da adattare, perché non c'era molta azione. E per quanto tu possa cercare di ragionare con gli estimatori dei libri, spiegando che avrebbe potuto essere ugualmente bello, in realtà penso che in 8 episodi sarebbe stato tutto troppo lento e avrebbe causato una perdita di interesse da parte del pubblico".

E ha aggiunto: "La terza stagione è un adattamento molto più diretto. Il libro [Il tempo della guerra] era molto più facile da adattare e poteva essere suddiviso in grandi eventi [...] Abbiamo usato la seconda, anche quando abbiamo creato la storia, per impostare tutte le cose che sapevamo di voler portare sullo schermo ora. Quindi, per quanto mi riguarda, credo che sarà eccitante e anche romantica al punto giusto, parlerà di famiglia e di cuore, senza rinunciare alle battaglie e ai mostri che attendono lungo la strada. Penso che il pubblico sarà soddisfatto, anche chi si è innamorato del The Witcher di Sapkowski. Saranno tutti felici del risultato".