The Witcher: Il fatto che la stagione 5 sarà l'ultima potrebbe penalizzare Ciri

Netflix ha annunciato che The Witcher si concluderà con la quinta stagione: come questa scelta potrebbe penalizzare la storia di Ciri?

Netflix ha confermato che The Witcher avrà una quinta stagione, ma al tempo stesso ha annunciato che questa sarà l'ultima. Con una quarta in produzione e con un nuovo protagonista che sostituirà Henry Cavill, The Witcher avrà modo di impostare una (degna?) conclusione, ma ciò potrebbe penalizzare un altro personaggio fondamentale della storia, almeno stando al materiale originale dei romanzi. Quanto raccontato nella Serie TV di successo trae la sua forza dalla saga letteraria di Andrzej Sapkowski. Fermandosi alla quinta stagione, The Witcher rischierebbe di gestire frettolosamente o superficialmente il percorso di Ciri?

The Witcher terminerà con la stagione 5 e potrebbe penalizzare Ciri: In che modo?

La quarta stagione attualmente in produzione introdurrà Liam Hemsworth nei panni di Geralt ,sostituendo Henry Cavill. Le sue avventure dureranno appena due stagioni, con una quinta ordinata in anticipo che permetterà alla storia di completare il suo corso. Una scelta che, però, andrebbe a penalizzare il percorso della principessa di Cintra interpretata da Freya Allan. Come riporta Screen Rant, una delle storyline più importanti di Ciri è presente nell'ultimo romanzo di The Witcher. Finora, nonostante qualche libertà creativa, la serie ha cercato di incorporare aspetti di un romanzo o parti di più romanzi e racconti della saga letteraria. La quarta stagione, ad esempio, dovrebbe fare riferimento a Il battesimo del fuoco. I romanzi La Torre della Rondine e La signora del lago rappresentano una fetta molto importante della storia di Ciri, che potrebbe essere però penalizzata dalla scadenza imposta alla serie tv. Ne La Torre della Rondine, Ciri scappa da Stefan Skellen raggiungendo un lago ghiacciato che però risulterà essere una trappola. Qui, però, appare la Torre della Rondine e Ciri, entrandovi, finisce nel mondo degli Elfi dove si prenderanno cura di lei. Sentendosi al sicuro, la principessa abbasserà la guardia senza rendersi conto di essere un'ospite poco gradita, trattata in realtà come una prigioniera.

Ciri scopre di essere l'ultima discendente di Lara Dorren e che suo figlio avrà poteri magici fuori dal comune salvando il mondo da un cataclisma preannunciato in una profezia. Gli elfi vogliono che Ciri metta al mondo il suo bambino con il loro re, Auberon. Nel romanzo, la principessa di Cintra troverà il modo di tornare da Geralt ma, per la costruzione del personaggio, questo è un passaggio importante perché le permetterà di crescere e maturare, potendo contare sulle proprie forze. Non avendo quindi una sesta stagione a disposizione, la quarta e la quinta dovranno unire passaggi cruciali di tre romanzi e il timore è che quella parte della storia di Ciri risulti affrettata o addirittura cestinata. Non è chiaro, ad oggi, se quest'aspetto della sua storia prenderà vita anche sullo schermo. Si potrebbe sviluppare uno spin-off dedicato a Ciri? E, nel caso ciò accadesse, farebbe a meno di Geralt?