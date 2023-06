The Witcher: Geralt lotta per ciò che gli è più caro nel trailer definitivo della stagione 3

News Serie TV

La prima parte della nuova stagione sarà disponibile in streaming su Netflix da giovedì.

Henry Cavill darà tutto se stesso prima del suo addio a The Witcher. In attesa dei primi cinque episodi della terza stagione, in uscita questo giovedì 29 giugno, Netflix ha diffuso un nuovo trailer che mostra Geralt di Rivia spargere sangue mentre si sforza di tenere al sicuro la sua famiglia minacciata, temendo come mai prima di perderla.

The Witcher: Cosa ci aspetta nella stagione 3

"I pericoli che abbiamo visto presagiscono un futuro ancora più minaccioso", avverte Geralt nella clip. Chiaramente, i suoi tentativi di tenere Ciri (Freya Allan) nascosta e al sicuro mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla e sfruttare i suoi poteri non durano a lungo. Mentre lui impugna la spada e lancia segni, Yennefer (Anya Chalotra), che si sta occupando dell'addestramento magico di Ciri, li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza. Invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre.

Chi si perderà è sicuramente Henry Cavill, per il quale la terza sarà l'ultima stagione in The Witcher. Dal già ordinato quarto ciclo di episodi il suo personaggio sarà interpretato dalla star di Hunger Games Liam Hemsworth. Il suo commiato, tuttavia, è rimandato di qualche settimana, visto che i restanti tre episodi della stagione saranno disponibili solo dal 27 luglio.