The Witcher e lo speciale di Natale che non vedremo mai in una video-parodia

In attesa della seconda stagione, Netflix scherza pubblicando "Un viaggio di distruzione natalizio".

In attesa della seconda stagione di The Witcher, che sfortunatamente arriverà con un po' di ritardo a causa della maledetta pandemia, Geralt dà il meglio di sé per salvare distruggere il Natale in una divertente video-parodia condivisa da Netflix attraverso i propri canali social.

"Questo Natale segui i tuoi personaggi preferiti di The Witcher in un viaggio di distruzione brillante e sanguinario attraverso il Continente", scrive il servizio di video in streaming immaginando un insolito quanto selvaggio episodio natalizio - di quelli che numerosi se ne vedono in questo periodo dell'anno - ambientato nel brutale mondo fantasy della sua seguitissima serie tv basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski. E, giacché il tenore delle immagini ce lo consente, prima che vi facciate venire un colpo, sappiate che quelle che state per vedere sono scene della prima stagione alle quali è stato aggiunto qualche fiocco di neve e luce colorata.

La stagione 2 di The Witcher

E ora che la magia del Natale è stata fatta a pezzi, cosa sappiamo della seconda stagione? Nei prossimi, movimentati episodi vedremo un Geralt (Henry Cavill) convito che Yennefer sia morta nella battaglia di Colle Sodden portare Ciri (Freya Allan) nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d'infanzia, Kaer Morhen. Qui la ragazza dovrà imparare a controllare i suoi poteri grazie all'aiuto del mastro Vesemir (la new entry Kim Bodnia), uno dei Witcher più potenti di sempre. Tra le altre nuove aggiunte al cast, spicca l'attore de Il Trono di Spade Kristofer Hivju, scelto per il ruolo di Nivellen, un uomo affetto da una maledizione che vive in un castello abbandonato a Redania, nei boschi di Murivel.