The Witcher dietro le quinte: Su Netflix un documentario sui segreti della serie

News Serie TV

È disponibile in streaming uno speciale di mezz'ora che ci riporta nel Continente con interviste e curiosità sul fantasy basato sulla saga di Andrzej Sapkowski.

Netflix cerca di tenere alta l'attenzione su The Witcher in attesa della seconda stagione. Da oggi, sul servizio di video in streaming, è disponibile il documentario The Witcher: dietro le quinte, uno speciale di mezz'ora con interviste, scene dal backstage e approfondimenti sulla serie fantasy diventata presto uno dei successi della piattaforma.

Il trailer di The Witcher: dietro le quinte

Come si capisce dal trailer del documentario, l'approfondimento è ricco di interviste, tra le quali quelle alla creatrice Lauren Schmidt Hissrich e ai protagonisti Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan. Vengono svelate curiosità sulla creazione dei mostri, degli incantesimi, sul casting e persino sulla famosa canzone di Ranuncolo diventata già una hit Toss a coin to your witcher.

The Witcher: quando esce la seconda stagione?

Intanto, i fan della serie basata sulla saga di successo creata da Andrzej Sapkowski possono tirare un sospiro di sollievo dal momento che le riprese della seconda stagione, iniziate lo scorso febbraio e subito messe in pausa a causa dell'emergenza sanitaria, sono da poco ricominciate nel Regno Unito. Naturalmente, i lavori sono rallentati dai rigidi protocolli che è necessario rispettare sul set per prevenire i contagi da Coronavirus quindi è difficile immaginare quando verrà rilasciata la seconda stagione su Netflix: sicuramente non prima della primavera 2021. Nell'attesa potete consultare il nostro approfondimento che racchiude tutte le anticipazioni disponibili su trama e cast e le curiosità su The Witcher 2.