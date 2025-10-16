TGCom24
News Serie TV

The Witcher 4: Un nuovo trailer ci presenta il personaggio di Regis, interpretato da Laurence Fishburne

Carolina Mautone

La quarta stagione di The Witcher è attesa per il 30 ottobre in streaming su Netflix: un nuovo trailer introduce Regis, uno dei personaggi più amati dai fan dei libri e dei videogiochi.

The Witcher 4: Un nuovo trailer ci presenta il personaggio di Regis, interpretato da Laurence Fishburne

Manca poco al debutto della quarta stagione di The Witcher su Netflix (il prossimo 30 ottobre) e il servizio di video in streaming ci prepara con nuove anticipazioni su quella che sembra, in effetti, una stagione di grandi novità. In un nuovo trailer, che vedete qui sotto, conosciamo meglio un nuovo personaggio che sarà introdotto nei prossimi episodi ma che è già molto amato dai fan dell'universo creato da Andrzej Sapkowski. Si tratta di Emiel Regis, il barbiere-chirurgo interpretato da Laurence Fishburne (Matrix, Apocalypse Now, John Wick).

The Witcher 4: Chi è Regis?

Introdotto per la prima volta nel romanzo Il battesimo del fuoco, Regis è molto più di un semplice barbiere-chirurgo. È infatti un vampiro superiore, estremamente saggio e con un passato enigmatico. I suoi poteri segreti lo rendono un alleato prezioso per Geralt, soprattutto per permettergli di riconoscere chi siano veramente i mostri.

Lauren Schmidt Hissrich, showrunner della serie, ha spiegato a Tudum: "Regis è uno dei personaggi preferiti dai fan. Sarà la prima volta che incontreremo un vampiro superiore nella nostra serie. I vampiri superiori sono nati tali, non vengono creati come gli altri, e ciò li rende particolarmente affascinanti". Fishburne stesso ha dichiarato di essere entusiasta del ruolo: "Sono molto emozionato di unirmi al cast e non vedo l’ora di esplorare il meraviglioso mondo di The Witcher", aveva detto quando il suo casting era stato annunciato.

La trama di The Witcher 4: Una stagione di cambiamenti

Nella quarta stagione di The Witcher ci aspettano grandi cambiamenti. Dopo tre stagioni con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, sarà Liam Hemsworth a raccogliere la sua eredità. Il passaggio di testimone, annunciato già nel 2022, diventa ora realtà con il cambio di volto del celebre strigo. La sinossi ufficiale rivela che i nuovi episodi seguiranno Geralt, Yennefer e Ciri separati, ognuno impegnato a sopravvivere e a combattere in un continente devastato dalla guerra. In questo contesto, Regis giocherà un ruolo fondamentale nel percorso interiore di Geralt. "Geralt è diventato molto più introspettivo in questa stagione. Grazie al rapporto con Regis, imparerà ad accettare le proprie emozioni e a confrontarsi con la propria umanità, ha spiegato Fishburne a Tudum.

Il resto del cast

Al fianco del nuovo Geralt, ritroveremo Freya Allan come una Ciri più determinata e con un look rinnovato, Anya Chalotra nei panni di Yennefer, e Joey Batey come l’irriverente bardo Ranuncolo (Jaskier). Tra i nuovi volti spiccano anche Peter Mullan, che prenderà il posto di Kim Bodnia come Vesemir, e altri personaggi inediti come Leo Bonhart (Sharlto Copley), il famigerato cacciatore di taglie, Skellen (James Purefoy), consigliere e spia dell’imperatore Emhyr, e Zoltan (Danny Woodburn), il nano tanto amato dai fan di libri e videogiochi.

