The Witcher 4: Geralt diventa una persona nuova nel trailer ufficiale italiano della quarta stagione

Il 30 ottobre The Witcher torna su Netflix con la quarta stagione in cui Liam Hemsworth prende il posto di Henry Cavill: il trailer ufficiale gioca con questo importante cambiamento, ma è solo un abile montaggio o c'è qualcosa di più?

"Sta succedendo qualcosa nel Continente", avverte Yennefer nel trailer ufficiale della quarta stagione di The Witcher, appena diffuso da Netflix in vista del debutto previsto per il prossimo 30 ottobre. Ma la sua frase, per quanto inquietante, non ci sembra messa lì a caso. Nella nuova stagione della serie fantasy tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski, in effetti, cambierà davvero tutto, a cominciare dal volto del suo protagonista.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/the-witcher/1925/video/?vid=48088" title="The Witcher 4: Stagione 4: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix con Liam Hemsworth - HD">The Witcher 4: Stagione 4: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix con Liam Hemsworth - HD</a>

The Witcher 4: Cambia tutto, a partire dal protagonista

Dopo tre stagioni in cui ha saputo come lasciare il segno, Henry Cavill ha messo da parte ufficialmente il ruolo di Geralt di Rivia, passando il testimone a Liam Hemsworth. Una decisione annunciata già nel lontano ottobre 2022, ma che ora diventa realtà sotto gli occhi di tutti. Il trailer, ben consapevole dell'impatto di questa sostituzione, non la nasconde, anzi: gioca con l'idea che Geralt stia attraversando una trasformazione, definendolo "in uno stato di transizione" e "in procinto di diventare qualcosa di nuovo". Non possiamo fare a meno di chiederci: è una semplice trovata di montaggio della clip o un elemento narrativo integrato nella trama che prevederà quindi un cambiamento, anche fisico, di Geralt? Dovremo scoprirlo episodio dopo episodio.

The Witcher 4, la trama: Un Continente diviso

La quarta stagione si apre sulle macerie lasciate dalla terza, con Geralt, Yennefer e Ciri separati da una guerra brutale e un numero crescente di nemici. Mentre le loro strade si allontanano, ognuno dei protagonisti è costretto a ridefinire i propri obiettivi e a cercare nuovi alleati per sopravvivere. Geralt e Yennefer si mettono in marcia per salvare Ciri e affrontare Vilgefortz ma, con la quinta e ultima stagione già confermata, è chiaro che il confronto finale è ancora lontano. La showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha definito questa stagione "l’inizio di un viaggio in due parti" per la famiglia di The Witcher. "Non sarà tutto rose e fiori, ma ciò che amate della serie è ancora lì, ed è più grande e ambizioso che mai", ha dichiarato a Tudum.

Il cast: Nuovi volti, vecchi legami

Oltre a Liam Hemsworth nei panni del nuovo Geralt, la stagione 4 introduce Laurence Fishburne nel ruolo di Regis, l'enigmatico barbiere-chirurgo con un passato oscuro, già noto ai fan dei romanzi e dei videogiochi. Ritornano anche Freya Allan nei panni di una Ciri più determinata e con un nuovo look, Anya Chalotra come Yennefer e Joey Batey nel ruolo dell'irriverente bardo Ranuncolo (Jaskier). Novità anche tra i Witcher: Peter Mullan, attore visto in Outlander: Blood of My Blood e ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, sostituirà Kim Bodnia nel ruolo del maestro Vesemir.