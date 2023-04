The Witcher 3 sarà divisa in due parti: Il primo teaser trailer ne annuncia la data

News Serie TV

La serie fantasy con Henry Cavill tornerà in streaming su Netflix quest'estate con una terza stagione divisa in due volumi: ecco la trama ufficiale e tutte le anticipazioni.

Forse non siamo pronti a vedere per l'ultima volta Henry Cavill dei panni di Geralt di Rivia, ma Netflix almeno ci avvisa per tempo. Il servizio di video in streaming ha annunciato che la terza stagione di The Witcher (l'ultima con Cavill nei panni del protagonista, visto che dalla quarta sarà sostituito da Liam Hemsworth) sarà divisa in due parti che arriveranno in streaming quest'estate: il Volume 1 (episodi 1-5) uscirà il 29 giugno, il Volume 2 (episodi 6-8) il 27 luglio. Nell'annunciare le date, Netflix ha diffuso anche la sinossi ufficiale e un primissimo teaser trailer dei nuovi episodi, che vedete qui sotto.

The Witcher: La trama ufficiale della terza stagione

La terza stagione di The Witcher, girata tra Inghilterra, Galles, Croazia, Slovenia, Marocco e anche in Italia, si basa in gran parte su Il tempo della guerra, quarto romanzo della saga di Geralt di Rivia scritta da Andrzej Sapkowski. Questa la sinossi ufficiale diffusa da Netflix:

Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell'addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre.

Già alcuni mesi fa, la showrunner Lauren S. Hirrisch aveva anticipato che Netflix stava considerando la possibilità di far uscire i nuovi episodi in due momenti diversi. Netflix ha già usato questa tecnica di divisione di una stagione in due parti con serie di successo come Stranger Things, Manifest, Lucifer e la quarta stagione di YOU. Pare che questo modello di rilascio assicuri una maggiore fidelizzazione del pubblico e, di conseguenza, una costanza negli abbonamenti. In questo caso è anche modo per creare una maggiore suspense in vista dell'addio di Henry Cavill.

Il cast

Nella terza stagione torneranno naturalmente i protagonisti Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg) e Freya Allan (Principessa Cirilla di Cintra). Oltre a loro vedremo sia volti noti che nuovi volti tra cui Joey Batey (Ranuncolo), Myanna Buring (Tissaia), Eamon Farren (Cahir), Mimî M Khayisa (Fringilla), Royce Pierreson (Istredd), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mecia Simson (Francesca), Tom Canton (Filavandrel), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Graham McTavish (Dijkstra), Cassie Clare (Philippa), Hugh Skinner (Radovid), Wilson Mbomio (Dara), Lars Mikkelsen (Stregobor), Terence Maynard (Artorius), Simon Callow (Codringher), Liz Carr (Fenn), Therica Wilson-Read (Sabrina), Safiyya Ingar (Keira), Rochelle Rose (Margarita), Michalina Olszanska (Marti), Robbie Amell (Gallatin), Jeremy Crawford (Yarpen), Bart Edwards (Emhyr), Aisha Fabienne Ross (Lydia), Christelle Elwin (Mistle) e Meng’er Zhang (Milva).